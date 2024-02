'Bari Love Days', 'Capolavori d’amore' in centro, 'L’amore canta' in largo Albicocca, luminarie e festival del cioccolato

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 09/02/2024 al 18/02/2024 Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

Tornano i “Bari Love days”, un programma di iniziative e installazioni che, in occasione della giornata di San Valentino, celebrano l’amore in tutte le sue espressioni.

Gli appuntamenti, promossi dal Comune di Bari, prodotti da Cube Comunicazione e realizzati grazie alla collaborazione di alcuni partner privati, sono legati tra loro attraverso l’arte, declinata in ogni forma: musica, fotografia, danza, cinema, pittura, scultura e arti digitali animeranno, infatti, le strade della città per celebrare l’amore.

Tra le novità dei Bari Love Days, da venerdì 9 a domenica 18 febbraio è in programma LoveArt, un percorso di 28 “capolavori d’amore” tra via Argiro e via Sparano realizzato attraverso la rielaborazione di altrettante opere d’arte che hanno raccontato il sentimento dell’amore nella storia, dall’antica Grecia a oggi, definendone le evoluzioni nei diversi contesti socio - culturali.

Negli stessi giorni il centro cittadino sarà illuminato dalle luci d’artista in piazza Umberto e sul lungomare di Crollalanza e dalla proiezione di una pioggia di cuori sulla facciata dell’ex Mercato del Pesce.

Anche quest’anno, poi, nel giorno di San Valentino, si festeggerà a partire dalle ore 19 in largo Albicocca, a Bari vecchia, con “L’amore Canta”, l’evento gratuito dedicato agli innamorati nel corso del quale i partecipanti potranno ballare e cantare al karaoke.

Inoltre, le coppie che, nel giorno di San Valentino, visiteranno l’esposizione digitale Art Revolution, nell’ex Mercato del Pesce, potranno accedervi acquistando un solo biglietto d’ingresso.

Il programma sarà realizzato grazie agli sponsor MVLine, McDonald’s Bari, Molino Casillo, Go Up, Sikurhome, Safira agency e Tesoro.

Nel frattempo in via Sparano, sull'isolato della chiesa di San Ferdinando, delle grandi luminarie a forma di cuore sono state posizionate a cura della ditta Paulicelli.

Infine dal 14 al 18 febbraio, dalle ore 10 alle 21, in piazza Umberto, tutta la dolcezza del “Puro cioccolato festival” con le postazioni in cui maestri cioccolatieri offriranno una grande varietà di dolci al cioccolato e tanti tipi di cioccolata calda ai golosi di passaggio.

L’evento è organizzato da A.I.R.S. - Confartigianato con la collaborazione di Confartigianato Bari-Brindisi e il patrocinio del Comune di Bari.