"Sanda Necòle" la mostra presso la Galleria Artandmore

Per i baresi non è semplicemente un santo. San Nicola è famiglia, folclore, cultura, nato turco e divenuto pugliese. San Nicola è venerato in tutto il mondo, ma sembra personificare il carattere della città di Bari, innamorata delle altre culture. Gli artisti in questa mostra propongono la tradizione rivisitata in chiave contemporanea.



Artisti partecipanti:

Domenico Casadibari

Sandra De La Torre

Katya Abbrescia

Anastasija Gusev

Luciana Tomasicchio

Daniela Cipriani

Catia Cavone

Sofia Gonzàlez

Titti D’Alessandro

Nelson Arte

"Sanda Necòle" 5- 18 maggio Galleria ArtandMORE Bari

per visitare la mostra

martedi-giovedì-sabato ore 10:30 - 20

mercoledì-venerdì ore 16 - 20



lunedì chiuso