"Sandro corsi trio " per la rassegna "Suoni all'inverso...jazz,blues e dintorni" a Conversano

L'Associazione Musicale ''Suoni dal Castello'' di Conversano Bari

Rassegna "Suoni all'InVerso…Jazz Blues & dintorni'

Direzione artistica - Rino Liuzzi

Presenta

Sandro Corsi Trio

Sandro Corsi - Voce e Chitarra

Umberto Calentini -Basso

Mike Sangiorgio - Batteria

Piazza Castello 5 - Conversano Bari

Giovedi 22 luglio 2021 - ore 21.00

Infoline : 3391432171 - 080. 6922753

www.versopiazzacastello.it

Sandro Corsi (voce, chitarra, banjo), nasce nel 1948, inizia sin da giovane lo studio della chitarra da autodidatta spinto soprattutto dall'ascolto dei musicisti che nei primi anni sessanta caratterizzavano il panorama musicale mondiale quali Elvis Presly, Ray Charles. Sandro Corsi nel 1965, esordisce come batterista nel complesso "Fungo Cinese". Dal 1966 al 1974 é allievo chitarrista del maestro Valerio Tango. Con il gruppoFungo Cinese, realizza come chitarrista e cantante, un disco 45 giri dal titolo "In the sky" , inoltre vanta collaborazioni musicali nelle tournèe meridionali di artisti come Jimmy Fontana, Iva Zanicchi, Nevil Cameron.



Ballads, blues, swing in cui le parole suggerite dal ritmo, ingioiellano l'architettura musicale di un sound viscerale, unico così come unica è la profonda e capace estensione vocale di Sandro

Il suo live propone alcuni tra i brani più belli composti dal

bluesman unitamente a grandi classici del repertorio blues, countryblues e swing americano splendidamente rivisitati. Fra i progetti più celebri di Sandro Corsi è da segnalare la realizzazione della colonna sonora di "Focaccia blues", film interpretato da Michele Placido, Renzo Arbore e Lino Banfi, racconta la storia unica in tutto il mondo di un piccolo forno altamurano che ha fatto fallire il il gigante Mc Donald's.



Le sonorità di Sandro Corsi creano ogni volta una colonna sonora di emozioni diverse ma sempre intense

che narrano rigorosamente in inglese una vita segnata da scelte coraggiose, percorrendo autostrade lineari, scorrevoli o inerpicandosi su viottoli impervi, fin su le vette dell'anima. "Rotolando lungo la vita come un vecchio fiume d'argento" tutto può accadere…



www.versopiazzacastello .it - Responsabile Comunicazione : Raffaella Cimmarusti

seguiteci sulla pagina Facebook Suoni dal Castello - Tour di Concerti



“Il blues è per il jazz ciò che il lievito è per il pane. Senza di esso è piatto.”



CARMEN MCRAE









Gallery



Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...