Sunny Days, tornano le domeniche estive al MAT di Terlizzi con performance, esposizioni, attività e musica

La calda stagione è alle porte e con essa arriva l'atteso evento estivo che colorerà di gioia e vivacità il cortile esterno del MAT. Domenica tornano i Sunny Days, un'esperienza coinvolgente e ricca di sorprese. Preparatevi a lasciarvi catturare da un programma intenso che spazia dall'arte alla musica, dai giochi alle performance. Domenica 28 maggio, dalle 18 in poi, il MAT si trasformerà in un luogo vibrante, pronto ad accogliervi con braccia aperte. L'attività creativa darà il via alle festività, coinvolgendo i partecipanti in un progetto collaborativo per completare l'allestimento del cortile esterno del MAT.

Ma i Sunny Days non sarebbero completi senza i momenti di condivisione e dibattito. La prima WonderTalk di WondeRadio ospiterà Murgia Queer per discutere del Queer Book Club, un appuntamento periodico che si tiene al MAT. Sorseggiate una tazza di tè e unitevi alla conversazione sulla diversità, l'inclusione e l'esplorazione della letteratura queer.

Preparatevi a essere affascinati dalle performance che illumineranno la giornata. La Fifties Jive School - Puglia vi regalerà una travolgente performance di ballo Fifties Jive, mentre Dna Danza vi stupirà con una coinvolgente esibizione di Pole Dance. Lasciatevi trasportare dalla maestria dei ballerini e dalla loro energia contagiosa.

Se siete alla ricerca di nuove idee e progetti, il Sunny MAT Makers Shop è il luogo perfetto per voi. Artisti, artigiani, illustratori, fotografi e makers potranno incontrarsi, condividere idee e dare vita a nuovi progetti in uno spazio dedicato alla creatività.

L'area giochi sarà un punto di ritrovo per gli amanti del divertimento. I giochi tradizionali, come gli scacchi de La Torre del Tempo e un biliardino, saranno lì ad attendervi per sfide appassionanti con i vostri amici. Protagonista musicale dell'evento sarà DJones che, con il suo dj set, vi condurrà in un viaggio musicale unico.