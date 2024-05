Per tutti i praticanti (chi più, chi meno) del culto della birra artigianale,arriva una festa da celebrare insieme!!

Come? Con Birra, buon Cibo fatto dalle sante mani dei nostri incredibili chef e… Musica!!

Di quale festa parliamo?

Di.. SANT’AGGIUSTINO - *Music Selection*



E se alla birra e al cibo ci pensiamo noi della Birreria a farci sballottolare orecchie, anima e piedi con belle canzoni, chi ci penserà?

In una formazione inedita avremo la molteplice Rosy Balena, in compagnia di Roberta Mansueto, che si presentano alla console come le:

ADDOLORATE CONCEZIONI



E a seguire il talent scout Antonio Conte nel suo alter ego:

ANTONIO CONTEST



Ah già… quando?

Segnatevi sta data… SABATO 1 Giugno 2024 a partire dalle 21!



Ci andiamo a preparare spiritualmente.