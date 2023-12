Santa Claus arriva a Polignano a Mare accolto dai bambini, zampognari e dalla banda

Entra nel vivo il “Natale a Polignano. C’era una volta il Natale”.Venerdì 8 dicembre, Babbo Natale arriverà in città accolto dai bambini, zampognari e dalla banda. Alle 18 dalla stazione partirà un festoso corteo che si concluderà nella sua casetta in piazza Caduti di via Fani dove, alle 20.30, la comicità incontrerà la musica in un evento ricco di ironia e tutto da ascoltare. Gaetano Tasselli e Lalaband si esibiranno in un vasto repertorio di musica italiana dagli anni ‘70 a oggi. In piazza Minerva, invece, sempre dalle 18, sarà possibile scattare fotografie insieme a Babbo Natale nella sua casetta, che resterà aperta anche il 9, il 10, 15, 16, 17 e 22 dicembre.

La kermesse porterà fino al 7 gennaio la magia del Natale nei vicoli del paese. Trenta giorni di eventi in cui si potrà assistere ad angoli accoglienti nelle viuzze, luminarie, mercatini, spettacoli e intrattenimento della tradizione in un’atmosfera magica che coinvolgerà tutta la città.

La città, definita da Booking ‘la più accogliente al mondo’, dà calorosamente il benvenuto ai suoi turisti e ai suoi cittadini, i veri protagonisti dell’evento. E non è un caso che proprio a Polignano si erge la statua di Domenico Modugno con le braccia aperte, in un abbraccio rivolto alla sua città d'origine. Nel calendario sarà centrale l’offerta culturale del Teatro Pubblico Pugliese, oltre alle iniziative collaterali organizzate dal Sac e dalle associazioni socio culturali del territorio e ai laboratori per bambini organizzati da Fondazione Pino Pascali e Biblioteca R.Chiantera. L’iniziativa mira all’incremento dei flussi turistici durante il periodo natalizio, nell’ottica della destagionalizzazione.

www.nataleapolignano.it