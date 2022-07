Santeramo città che legge, librando sotto le stelle

“Santeramo vola sulle ali dei libri… tutti a bordo!” è giunto allo step finale. Nel primo fine settimana di luglio una serie di eventi riuniti sotto il nome di “Librando sotto le stelle” chiuderanno il ciclo di eventi promossi dall’amministrazione comunale di Santeramo in Colle e coordinati dalla cooperativa sociale Ulixes ente aggiudicatario del bando di gara “Santeramo città che legge” in collaborazione con la biblioteca comunale “G. Colonna”.

Si parte venerdì 1 luglio, la mattina alle ore 12.00, con delle letture di alcuni albi vincitori del premio Andersen rivolte ai bambini presso la biblioteca “G. Colonna” nel giardino “Alberto Di Leone”.

Sabato 2 luglio ancora presso la biblioteca “G. Colonna” nel giardino “Alberto Di Leone” maratona libri. Si partirà alle 18.00 con la presentazione de Il brigante materasmo (Sfera) di Margherita Lillo che dialogherà con Vito Giulio Digregorio; alle ore 19.00 Alessio Perniola animerà un laboratorio-spettacolo sul suo libro Ecologia H24 (Espress); seguirà la lettura ad alta voce a cura di Mariantonia Capriglione di un brano tratto dal libro Viva la vida (di Pino Cacucci, Feltrinelli) su Frida Kahlo. Chiuderà la serata la condivisione degli esiti del progetto attraverso un video fotografico che ripercorre tutti gli eventi svolti tra settembre 2021 e luglio 2022.

Domenica 3 luglio presso lo stand “Santeramo città che legge” inserito nell’evento “Estate in Corso” vedrà alle ore 18.00 la lettura animata per bambini con il Kamishibai; alle ore 18.30 la presentazione di Piccole storie di Grandi donne (Secop) alla presenza di una delle autrici che dialogherà con Rosa Angela Silletti; alle 19.15 la presentazione-spettacolo di Così e non altrimenti di Vito Campanale con la “partecipazione straordinaria di R. De Niro”. Chiuderà la serata la premiazione del contest Guizzi d’arte e la sottoscrizione del Patto per la Lettura.

L’accesso a tutti gli eventi è gratuito.

Gli appuntamenti con dettaglio delle modalità di partecipazione visionabili anche sul sito web della cooperativa Ulixes (www.cooperativaulitxes.it) e sui canali social della stessa Ulixes, della biblioteca “G. Colonna” di Santeramo e della cooperativa Soleluna.