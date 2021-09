Primo Aperibook organizzato all’interno del progetto Santeramo città che legge

Mercoledì 15 settembre, ore 18:00, in programma il primo Aperibook organizzato negli spazi della Biblioteca “Giovanni Colonna” di Santeramo all’interno del progetto Santeramo città che legge. Un incontro in cui sarà presentato il volume Frammenti di Murgia pubblicato da Secop edizioni alla presenza di del Sindaco di Santeramo in Colle Fabrizio Baldassarre, della direttrice della biblioteca comunale "G. Colonna" Rosa Angela Silletti e con gli interventi dei coautori anche Guide ufficiali del Parco Nazionale dell’Alta Murgia: Chiara Cannito, Giuseppe Giglio e Stefania Pellegrino. A moderare l’incontro la giornalista Anna Larato.

Le attività proseguono domenica 26 settembre con l’escursione naturalistica alle quite di Santeramo, architettura rurale tipica del territorio murgiano, che si svolgerà dalle 9.00 alle 13.00 con accesso gratuito (è necessaria la prenotazione allo 080.3743487 e presso il desk della biblioteca comunale "G. Colonna").

L’intero progetto ha come claim “Santeramo vola sulle ali dei libri… tutti a bordo!” e coinvolge diversi partner locali che supportano lo svolgimento delle attività in programma non solo nella biblioteca ma anche nelle piazze, nell’area del Parco Nazionale dell’Alta Murgia, tra i vicoli e i palazzi della città, con escursioni, stazioni di book crossing, cacce al tesoro, presentazioni, concorsi aperti alle scuole e non solo.

L’obiettivo è di promuovere la lettura e l’avvicinamento al bene librario in vista della redazione del Patto per la lettura con l’acquisto di 300 testi che entreranno a far parte del patrimonio librario della biblioteca. Si tratta di titoli dedicati alla letteratura per l’infanzia e opere scelte per piccoli lettori diversamente abili.