A Santeramo “In ricordo di…” – Festa della Solidarietà, un week end di sport, benessere e informazione

Sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre 2023, a conclusione dell’Estate santermana, l’associazione Una rosa blu per Carmela – OdV organizza “In ricordo di…” – Festa della Solidarietà, un week end di sport, benessere e informaz ione sul tema della malattia e della prevenzione, a Santeramo in Colle.

La manifestazione inizia sabato alle 9:00 in piazza Garibaldi, con azioni e laboratori di educazione e sensibilizzazione.



Sabato 30 settembre, nella Sala Giandomenico, sono previsti due incontri informativi:

alle 11:00 si parla di estetica oncologica per migliorare la qualità della vita con Carolina Ambra Redaelli , medico chirurgo e presidente APEO, e Maria Angelini , estetista specializzata in estetica oncologica APEO;

alle 12:00 si parla di Nordic Walking e i benefici nelle malattie neurodegenerative con Giuseppe Calò, docente in scienze motorie e istruttore NW.

Sabato sera, alle 20:30, sul Sagrato della Chiesa Sant’Erasmo si tiene la sfilata di moda “Sfumature di donna”.



La sfilata speciale, con intermezzi musicali, balli, storie di vita e rinascita, porta in scena i pazienti oncologici e la loro bellezza, nonostante le tante difficoltà legate alla cura e alla malattia stessa.

Partecipa anche lo staff medico del reparto di oncologia dell’Ospedale “Miulli”, con gli abiti realizzati dalle alunne dell’Istituto Scolastico “Pietro Sette”.



“In ricordo di…” – Festa della Solidarietà continua domenica dalle 9:00 alle 13:00, con la Passeggiata in Rosa di circa 2 km, per promuovere la prevenzione del tumore al seno.



Il contributo delle iscrizioni sarà destinato alla Carovana della prevenzione Komen per dare la possibilità di fare screening gratuiti per le donne in disagio sociale ed economico e che per questo dedicano meno tempo alla propria salute.



Iscrizioni (Santeramo in Colle)