Santo Versace a Bari e Casamassima con il suo libro di memorie “Fratelli – Una famiglia italiana”

Un’avventura che è iniziata a Reggio Calabria per conquistare Milano e il mondo intero. La storia di un uomo che di vite ne ha vissute mille, tra potere, ricchezza, fama, rischi, sogni e passioni, capace di pensare sempre in grande e di attraversare le avversità senza farsi spezzare. Incoraggiando i progetti di Gianni e poi di Donatella, salvaguardando il patrimonio di famiglia. L’imprenditore Santo Versace, con il suo libro di memorie “Fratelli – Una famiglia italiana”, Rizzoli editore, arriva in Puglia per due incontri d’autore, a cura dell’associazione culturale Un Panda sulla Luna di Terlizzi, con una lectio magistralis all’università LUM, in programma i prossimi 20 e 21 maggio tra Bari, Casamassima e Trani. Il primo appuntamento sarà ospitato dal Circolo della Vela di Bari lunedì 20 Maggio alle ore 19.30 (ingresso per invito). Dopo il saluto del presidente Titta de Tommasi, l’autore dialogherà con Patrizia Calefato, docente di sociologia dei processi culturali e comunicativi dell’Università di Bari. Martedì 21 Maggio alle ore 11, nell’Aula Aldo Rossi del Campus dell’università LUM di Casamassima, Santo Versace terrà una lectio magistralis dal titolo “Santo Versace: l’impresa, la famiglia, la crescita” con il conferimento del sigillo accademico. A seguire la presentazione del libro con interventi dell’economista prof. Antonello Garzoni e del critico d’arte prof. Pasquale Lettieri. Modera il giornalista Vito Marinelli. Nel pomeriggio alle 18 Versace presenterà il suo libro al Monastero di Colonna di Trani, in un dialogo con la prof.ssa Emilia Cosentino. Evento in collaborazione con Alberto Corallo, con il patrocinio di Comune di Trani, Dialoghi di Trani, AmoPuglia, APS Giraffa e con il sostegno di Granoro SpA.

“Fratelli” sottolinea soprattutto come Santo non sia mai fuggito dal suo ruolo: quello del fratello maggiore. Ha saputo affiancare Gianni per tutta la vita e tradurre la sua arte in quell’azienda che i tre fratelli insieme hanno trasformato in mito. Ha tenuto dritto il timone anche nelle notti più buie, quando i dolori, e le difficoltà hanno travolto la famiglia, perché questa non è solo la storia di un uomo ma è anche quella di un cognome: Versace.

SANTO VERSACE (Reggio Calabria, 16 dicembre 1944) si è laureato in Economia e Commercio, è stato impiegato di banca e poi commercialista. Nel 1976 si è trasferito a Milano per lavorare al fianco del fratello Gianni. Insieme hanno fondato, avviato e portato al successo la Gianni Versace, una delle più importanti realtà imprenditoriali della moda internazionale. Eletto alle elezioni politiche del 2008, è stato deputato parlamentare per tutta la XVI legislatura. Presidente Fondatore di Altagamma, l’associazione che riunisce i più importanti brand italiani, Versace è stato anche presidente della Camera della Moda. Dopo la cessione, nel 2018, dell’azienda di famiglia, continua a lavorare come imprenditore. Tra le diverse attività, oggi è presidente della Fondazione Santo Versace, creata con sua moglie Francesca de Stefano Versace, per aiutare persone socialmente svantaggiate e in difficoltà.