Saper gestire lo stress: tecniche e rimedi naturali

Questo corso mira a fornire le conoscenze e gli strumenti necessari per il raggiungimento di un benessere corporeo, mentale ed emotivo.

Imparerai ad ascoltare il tuo corpo e sintonizzarti con esso e le sue esigenze, sciogliendo le tensioni ed i blocchi emotivi connessi.



Programma:

- riconoscere le tre fasi dello stress;

- saper ascoltare il proprio corpo;

- esercizi per sciogliere le tensioni;

- come neutralizzare tensioni, stress e attacchi di panico;

- gestire l'ansia con il respiro;

- come migliorare la qualità del sonno;

- la meditazione del Cuore

- i migliori rimedi naturali da utilizzare.



A chi è rivolto:

A tutti coloro che hanno intenzione di liberarsi da troppa ansia e tensioni e vivere in maniera più serena. A chi vuole imparare a conoscere meglio il proprio corpo e le sue esigenze. A chi desidera imparare a gestire situazioni di stress in maniera efficace.



Durata:

2 ore circa. Start 19.00



Costo:

€ 5,00. POSTI LIMITATI E A NUMERO CHIUSO



ISCRIZIONE OBBLIGATORIA ==> https://forms.gle/DWciEnmXBnXTAP2B6



Dove e quando:

Centro di naturopatia "i Tre Accordi",

via Vitantonio Di Cagno, 30 – BARI. Martedì 15 novembre



Relatore:

dott. Gianluca Lombardi

Naturopata iridologo e counselor

Université Européenne Jean Monnet – Bruxelles

www.lombardinaturopata.it



PER INFO ==> tel 380.5297662