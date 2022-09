Saperi & Sapori 2022, a Valenzano musica, cibo, arte e momenti di riflessione

Vieni a Saperi & Sapori 2022, il prossimo 11 settembre a Valenzano.

"Tempo ci vuole" è il tema della dodicesima edizione di Saperi&Sapori, organizzato quest’anno da L'Arcipelago - Circolo Arci Valenzano e Lucidafollia.

Perché col proprio tempo bisogna sempre fare i conti:

"Tempo ci vuole" per esaudire i propri sogni. Per ballare, cantare, anche solo per ascoltare.

"Tempo ci vuole" per trovare nel lutto la forza della testimonianza.

"Tempo ci vuole" affinché sia pronto in tavola.

"Tempo ci vuole" per crescere e diventare grandi, o addirittura i più bravi del mondo.

Il centro storico di Valenzano torna a essere quel luogo dove musica, cibo, arte e momenti di riflessione si incontrano per una serata unica, scandita dal ritmo dell’Orchestra mancina, dagli applausi e dai brindisi, dal battito del cuore delle volontarie e dei volontari che anche quest’anno hanno investito il proprio tempo per condividere qualcosa di bello con tutte e tutti, dai 0 ai 99 anni.

IL PROGRAMMA DELLA SERATA:

dalle ore 19:00

Centro Cultura - Largo Plebiscito

PICCOLE STORIE PER DIVENTARE GRANDI

Rassegna di cortometraggi dedicati a bambine e bambine fra i 6 e i 12 anni

A cura di Il Nuovo Fantarca, cooperativa sociale.

ore 20:30

Chiesa di Santa Maria di Loreto - Largo San Benedetto

L'ORAx: IL TEMPO DEL DESIDERIO

C'è un tempo da prendersi e un tempo da non lasciar sfuggire.

Donne e uomini condividono sul palco il valore del tempo interiore per essere ciò che si vuole.

Con:

Domenico Diacono (Anto Paninabella OdV)

Antonio Curci e Maria Raspatelli

Rosa Maria Scorese

Mariavaleria D'Agostino (I'll Cook Better Than YOUR Mom)

Rosy Paparella

Ore 22:00

Largo San Benedetto

ORCHESTRA MANCINA LIVE

C'è sempre il momento per ballare, cantare e divertirsi.

Ska e reggae dalla Puglia. Un coinvolgente spettacolo musicale basato su brani inediti e cover di canzoni famose, riproposte con un stile tutto nuovo che caratterizza il gruppo.