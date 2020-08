Saperi&sapori 2020 - Faraualla live

La vitalità vocale delle Faraualla è l'esempio di una buona musica che seppur a distanza sa riscaldare i cuori e gli animi di chi l'ascolta.



Sabato 12 settembre Gabriella Schiavone, Paola Arnesano, Loredana Perrini e Teresa Vallarella saranno protagoniste a Valenzano della decima edizione di Saperi&Sapori, il festival estivo organizzato dal circolo ARCI L'ARCIpelago. Un’edizione più intima, per permettere al pubblico di trascorrere una serata piacevole in condizioni di sicurezza, all’insegna della buona musica e degli ottimi sapori.



Come partecipare

- Prenota gratuitamente il tuo posto a sedere attraverso Eventbrite. Trovi il link per la prenotazione in testa alla pagina. Ricorda: i posti sono limitati!

- Porta con te la mascherina e indossala durante la serata.

- Misureremo la temperatura all’ingresso. Assicurati di non avere febbre superiore ai 37,5°.

- Troverai i dispenser di gel disinfettante. Usali per detergerti le mani all’ingresso e all’uscita.

- Abbiamo riprogettato gli spazi per permetterti di rispettare le distanze di sicurezza. Aiutaci a prevenire sovraffollamenti.

- Scarica l’app IMMUNI per semplificare il tracciamento dei contatti, necessario in caso di indagine epidemiologica.



Chi sono le Faraulla

Il quartetto vocale FARAUALLA è nato nel 1995. Dopo aver approfondito singolarmente lo studio e la pratica della vocalità in ambiti musicali differenti, le quattro cantanti hanno trovato un interesse comune nella ricerca sull’uso della voce come “strumento”, attraverso la pratica della polifonia e la conoscenza delle espressioni vocali di diverse etnie e di periodi storici differenti. Gli esiti di questo lavoro si ritrovano nel repertorio FARAUALLA, nelle composizioni originali, che spesso si evolvono a partire da una matrice improvvisativa, come nei brani tradizionali. Le suggestioni di un percorso attraverso culture tanto lontane fra loro si fondono in una sintesi originale in cui emergono con forza le radici culturali del gruppo. La Puglia è presente nel “suono” che connota la formazione barese, negli strumenti che accompagnano l’esecuzione, nello stesso nome del gruppo.