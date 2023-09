Saperi&sapori 2023, nel centro storico di Valenzano, musica, cibo, arte e talk

"In equilibrio ostinato e precario" è il tema della tredicesima edizione di Saperi&Sapori, il festival organizzato nel centro storico di Valenzano dal circolo ARCI L'Arciplelago.



Il centro storico di Valenzano torna a essere quel luogo dove musica, cibo, arte e momenti di riflessione si incontrano per una serata unica, con la voce e il cuore diCisco (Modena City Ramblers, Bandabardò), gli applausi e i brindisi, l'impegno di volontarie e volontari che anche quest’anno hanno investito il proprio tempo per condividere qualcosa di bello con tutte e tutti, dai 0 ai 99 anni.



La serata ruota attorno al tema dell'equilibrio.

Il mondo dice che dobbiamo correre, produrre, gonfiare il petto e mostrarci sempre forti. Lo stesso mondo però suggerisce che dobbiamo rallentare, staccare la spina, decrescere per sopravvivere.

E noi lì, sospesi come acrobati, a trovare un equilibrio, ostinato e precario, fra ciò che siamo e ciò che il mondo ci chiede di essere.



IL PROGRAMMA:



ore 16:30

Terrazza Centro servizi per la famiglia (via Muraglie, 30)

IN EQUILIBRIO CON IL PROPRIO CORPO

Lezione introduttiva di Yoga

A cura di Parinama



ore 18:00

Centro Storico - via San Benedetto, via De Ligjis

MERCATINO ARTIGIANO

Il mercatino di Saperi&Sapori è pronto ad aprirvi le porte e mostrarvi le meraviglie della creatività fatta a mano.



Ore 19:00

Centro Storico - Largo San Benedetto

CIRCO BOTERO

Laboratorio di arti circensi per bambini.

A seguire, spettacolo circense



dalle ore 19:15

Centro Storico - Largo Garibaldi

PICCOLE STORIE PER DIVENTARE GRANDI

Rassegna di cortometraggi per bambine e bambine fra i 4 e gli 8 anni

A cura di Il Nuovo Fantarca, cooperativa sociale.



ore 20:00

Centro storico

UN EQUILIBRIO DI SAPORI

- Panini col cacio (I Bicipedi)

- Hamburgeria e Panzerotteria (Voodoo Foodoo)

- Birre artigianali (Doppia Cotta)

- Vino e panini con frittata (Cooperativa Sociale Semi di vita)

- Degustazione di fomaggi e latticini (Caseificio Capozzi)

- Prodotti della terra (META - Mercato della Terra e delle Arti)



ore 20:30

Centro Storico - Largo Garibaldi

TALK: "NON TI DISUNIRE"

La vera sfida è non perdersi e trovare nuove strade per essere sé stessi. 6 professionisti ci raccontano la loro ricerca dell'equilibrio in un mondo sempre più sfilacciato.

Con:

- Alessandra Erriquez (giornalista e scrittrice)

- Lino Castrovilli (comunicatore politico e istituzionale)

- Donatello Macario (consulente all'innovazione)

- Nello De Padova (attivista della Decrescita felice)

- Ivana Ventola (geologa)

- Michele Diana (presidente associazione "Un clown per amico")

- Alessandra Gaeta (danzatrice)



Ore 21:00

Centro Storico - Largo frate Francesco

CISCO LIVE

Trent'anni di musica in una sera, dai Modena City Ramblers alla Bandabardò.

(Opening Act: Aureola)



Ore 22:00

Centro Storico - Largo Garibaldi

FLY-CLOWN



A cura della compagnia teatrale Post-It 33