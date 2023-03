Al Teatro Kismet in scena 'Sapiens' l’incontro-scontro tra due specie preistoriche

Un incontro/scontro che affonda le radici nella storia dell’uomo, per il nuovo appuntamento della Stagione Famiglie a teatro al Kismet di Bari, curata da Teresa Ludovico. Domenica 26 marzo alle ore 18 in scena Sapiens, spettacolo di Principio attivo teatro diretto da Giuseppe Semeraro, sul palcoscenico con Dario Cadei, Silvia Lodi, Otto Marco Mercante, Cristina Mileti, Francesca Randazzo (consigliato a un pubblico a partire da 6 anni).

Il testo scritto da Valentina Diana ci mette a confronto con due specie di ominidi che hanno condiviso l’esistenza in Europa per migliaia di anni, Sapiens e Neanderthal. “Fino a poco tempo fa si riteneva che l’arrivo dei Sapiens, avesse soppiantato la specie, ma sembra che le cose siano andate diversamente – raccontano gli autori - Nuove scoperte dimostrato che i due gruppi hanno vissuto fianco a fianco nel sud dell’Europa. I Neanderthal non erano proprio come i Sapiens, avevano caratteristiche genetiche diverse”. Punto da cui si è partito per delineare i caratteri delle due specie: i Neanderthal appaiono meno competitivi sul piano evolutivo ma con una particolare sensibilità nei confronti degli aspetti più sottili della natura, mentre i Sapiens si dimostra più abili e aggressivi, con maggiore efficienza e capacità organizzativa.

“L’idea è quella di immaginare intorno ai Sapiens una visione che rispecchi gli aspetti più cinici e vincenti della società contemporanea – aggiungono - il Neanderthal incarnerà gli aspetti più disinteressati e poetici”. Una fiaba preistorica che sviluppa così i conflitti tra due specie con visioni e atteggiamenti diversi rispetto alla vita e all’ambiente. Evidenze confermate anche dalla ricerca storica: gli studiosi pensano infatti che i Neanderthal avessero una forte propensione per l’arte, per la pittura, per la musica, pare fossero in grado di costruire strumenti musicali.

Lo spettacolo sarà preceduto alle 16.30 dall’`Art Lab´: i giovani spettatori prenderanno parte a un laboratorio creativo gratuito che gli permetterà di realizzare piccoli progetti artistici.

Botteghino

I biglietti per gli spettacoli della Stagione 2022.23 ‘Famiglie a teatro’ partono da 4 euro, disponibili al botteghino del Teatro Kismet (Strada San Giorgio martire 22F, Bari) e online sul circuito Vivaticket.com. Prezzo scontato per i possessori della Ki(d)smet Card, ritirabile gratuitamente al botteghino.

Per info: 335 805 22 11 – 080 579 76 67 / botteghino@teatrokismet.it. Il programma completo della Stagione 2022.23 ‘Famiglie a teatro’ sul sito www.teatridibari.it