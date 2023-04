Al Teatro Traetta di Bitonto Sara Sguotti in scena con "S.O.P. – Some.Other.Place." per la rassegna L'Arte dello Spettatore

Torna al Network Internazionale Danza Puglia Sara Sguotti, già protagonista durante la scorsa edizione della #PermanenzArtistica 2021-22, che domenica 16 aprile, alle 19.00, sul palco del Teatro Traetta di Bitonto porterà in scena la sua creazione S.O.P. – Some.Other.Place.

L’appuntamento è parte della rassegna L’arte dello spettatore organizzata all’interno della nona edizione del Network Internazionale Danza Puglia e sostenuta da Comune di Bitonto e Teatro Pubblico Pugliese.

In chiusura Sara Sguotti sarà ospite dell’incontro A bordo palco coordinato da Ezio Schiavulli, un’occasione di apprendimento per entrare nelle dinamiche creative che sono alla base dello spettacolo in scena.

S.O.P. – Some.Other.Place nasce come proseguimento creativo di Some Other Place sostenuto da Company Blu. Questa creazione coreografica cerca di individuare le forme della relazione tra performer, spazio e immaginazione, provando a condurre lo spettatore in un viaggio dentro la densità della materia e allo stesso tempo in un altrove percettivo e immaginativo. Il corpo danzante si posiziona in uno spazio vuoto, percorribile, spazio che diventa intimo, mutevole, in continuo adattamento percorre un movimento labirintico e potente. Lo sguardo della danzatrice Sara Sguotti si apre all’immagine, un qualche altro luogo e riverbera nello score musicale dal vivo di Spartaco Cortesi. La performer offre uno sguardo che cerca una iperrealtà , coinvolgendo e portando i passeggeri/spettatori in un processo empatico fra reminiscenza e predizione. Un corpo fragile e atletico che agisce cercando coordinate, mira all’evasione del proprio spirito, attraverso un linguaggio e una narrazione privata, femminile, che coinvolge lo spettatore.

La performer e coreografa Sara Sguotti collabora con la Compagnia Virgilio Sieni, Anton Lachky, Company Blu, Damien Jalet, Roberto Magro, Simona Bertozzi, Cristina Kristal Rizzo, Nicola Simone Cisternino, Tommaso Serratore. Fa parte del collettivo LoStabileDiLì, di Attivisti Della Danza e di WANNAWANNAWANNA. Il suo percorso coreografico personale inizia con S.solo. (vincitore di dna appunti coreografici e della vetrina anticorpi 2017). Dal 2020 collabora con il gruppo DanceWell per i quali nel corso del 2021 ha creato per loro HOP, un'opera per la comunità. Nel 2021 crea per la giovane compagnia OpusBallet, VENTIVENTI con la collaborazione del POLIMODA di Firenze. La sua ultima produzione Some Other Place, selezionata per la NID 2021 nella sezione Open Studios. Nel 2021 ha vinto il premio RAT per la sua nuova produzione It's hard to be human con la quale ha partecipato al progetto PermanenzArtistica nell’ottava edizione del Network Internazionale Danza Puglia.

Nelle giornate di sabato 15 e domenica 16 aprile la coreografa e danzatrice sarà protagonista inoltre delle attività di formazione in programma alla Casa delle Culture di Bari. Il weekend di formazione sarà arricchito dalle lezioni dei docenti Enrico Coffetti e Angela Calia che conducono tutti i partecipanti nell’affascinante viaggio della costruzione e dell'analisi di metodi di creazione e composizione coreografica, in forma pratica e teorica. Questa attività è parte del progetto ministeriale PRODES Danza (promozione digitale estesa), sostenuta dalle associazioni Cro.me di Milano. Da ottobre a dicembre, il sabato mattina, è dedicato alla formazione degli insegnanti e danzatori professionisti, con il coreografo ospite, e ad un corso teorico e pratico sui metodi di composizione coreografica. L’intera giornata della domenica è dedicata agli allievi, suddivisi in due gruppi, che si alternano tra mattina e pomeriggio con lezioni pratiche e teoriche, progetti integrativi legati alla produzione e composizione coreografica, dalla concezione alla produzione. La mattina di domenica 16 aprile, alle 10:30, negli spazi della Casa delle Culture dell' Assessorato al Welfare del Comune di Bari che ospitano le attività di formazione e pedagogia del NetworkIDP è in programma anche il quarto laboratorio del progetto #AzionePrima sostenuto nell’ambito dell’intervento strategico per la promozione e formazione del pubblico “Va’ Dove Ti Porta Il Teatro” inserito nell’ambito delle “Azioni di Valorizzazione della cultura e della creatività territoriale” realizzate a valere sulle risorse FSC Puglia 2014 – 2020 – Patto per la Puglia, Area di Intervento IV, della Regione Puglia coordinato dal Teatro Pubblico Pugliese.

Il laboratorio Danzare nello spazio dei legami tenuto dalla psicologa e psicoterapeuta Francesca Rutigliani è un incontro aperto al pubblico, dal carattere informale, dialogico, esperienziale e di messa in gioco.

Il prossimo appuntamento con la nona edizione del NetworkIDP al Teatro Traetta di Bitonto è il 7 maggio con lo spettacolo Polvere, minutissime particelle incoerenti di Gabriella Stazio.

Il ??????? ?????????????? ????? ?????? è un progetto di formazione e sensibilizzazione dedicato all’arte coreutica, un viaggio lungo nove anni che in questa edizione si concentra su una ????????? che vede nella danza valori di crescita, apertura e condivisione. Il progetto è curato dall’Associazione Ri.E.S.CO., ideato e diretto dal coreografo e danzatore, nonché direttore artistico, Ezio Schiavulli, nasce dalla volontà di offrire una visione professionale dedicata alla formazione di danzatori, insegnanti e spettatori della danza della regione Puglia.

All’interno del NetworkIDP insegnanti e allievi hanno l’opportunità di formarsi con coreografi professionisti provenienti da tutto il mondo, sensibili all’evoluzione e alla crescita artistica.

Il progetto vanta per il triennio 2022-2024 il riconoscimento del Ministero della Cultura nella sezione Danza in “formazione e rinnovo generazionale”, del Ministero dei Beni Culturali francese, dell’Ambasciata di Francia in Italia e dell’Istituto Italiano di Cultura a Strasburgo per i diversi progetti di scambi culturali e si arricchisce del sostegno di Comune di Bitonto e Teatro Pubblico Pugliese e di partenariati locali costituiti nel tempo con la Regione Puglia, Comune di Bari e Casa delle Culture di Bari.

Le attività di formazione alla Casa delle Culture di Bari sono dedicate ad allievi e insegnanti che aderiscono annualmente al NetworkIDP ma è possibile accedere, nella giornata di sabato e al seminario condotto dall’artista ospite e a PRODES Danza.

Domenica 16 aprile 2023 | ORE 19:00

Teatro Traetta di Bitonto

S.O.P. – Some.Other.Place

Coreografia di Sara Sguotti

Interpreti Sara Sguotti e Spartaco Cortesi

Musica live di Spartaco Cortesi

Luci Mattia Bagnoli

Voce Julie Bergez

Coproduzione Interplay Festival con il supporto di Armunia / Festival In Equilibrio, Atelier delle Arti, Cango S .O. P.

Produzione Perypezye Urbane