Sarabingo: il bingo musicale al nab!

Una novità per questo mercoledì 18 Ottobre qui al NAB!



Sarabingo: Il bingo musicale tutto da cantare!

Una sfida con 90 brani di generi ed anni diversi in 3 diverse manches con 2 vincitori ciascuno e premi in buoni consumazione.

Il Sarabingo sa come farti emozionare!



Come si gioca?

Si può giocare come singoli o in gruppo.

Più persone giocano più si può vincere

Inquadra il qr-code e la cartella si apre sul browser internet.

Ascolta la canzone. Hai il brano sulla tua cartella? Cliccalo!





Prenotazione consigliata allo 080 497 9348