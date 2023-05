Sarabingo...il bingo musicale

Canti sotto la doccia? Hai buone possibilità di vincere! anche senza cantare

Sarabingo è il bingo musicale che mette alla prova le tue conoscenze e ti ripaga con gustosi premi! Devi solo chiudere gli occhi, ascoltare e cliccare sul tuo smartphone la risposta corretta.

Ti sfidano 90 diversi brani a livello, per tre diversi livelli che abbracciano tutta la musica dai grandi classici, ai tormentoni attuali fino alle colonne sonore cult di film e serie tv.

Il sarabingo sa come farti emozionare.

Non devi scaricare nessuna app, la tua cartella di gioco si apre direttamente sulla pagina internet dello smartphone. Devi solo prenotare il tuo tavolo in compagnia di chi ne sa di musica, o di buon cibo e bere.

Panacea saprà creare una serata unica per tutti!



Come si gioca

Singolo o in gruppo. Più persone giocano più si può vincere

Inquadra il qr-code e la cartella si apre sul browser internet.

Ascolta e clicca. Hai il brano sulla tua cartella? Cliccalo!



Cosa si mangia

- Aperisushi €20 (Roll. gamberi in kataifi e ceviche con calice di vino o cocktail)

- Menù alla carta dall'antipasto al dolce, tutto.

- Assassina: il vero spaghetto

- Cocktail e vino



Drink entrée offerto per tutti ad inizio serata



I Premi

Cinquina: Buono sconto €10

Bingo: Buono sconto €30

Bingo gold entro 60 estrazioni: Buono sconto €40



Prenota il tuo tavolo



Col cuore da Panacea Ristorante



Web: www.panaceamodugno.com