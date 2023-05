Sarabingo? Il bingo musicale tutto da cantare, tutti i giovedì da Panacea.



Sarà una sfida con 90 brani di generi ed anni diversi, 3 diverse manches con 2 vincitori ciascuno e premi da 10 a 40 euro di valore.

Il sarabingo sa come farti emozionare.



Come si gioca

Singolo o in gruppo. Più persone giocano più si può vincere

Inquadra il qr-code e la cartella si apre sul browser internet.

Ascolta la canzone. Hai il brano sulla tua cartella? Cliccalo!



Cosa si mangia

Menù dedicato a 25 euro

ANTIPASTO

Manzo marinato h24 e glassa balsamica

Tortello di verdurine e frutti rossi

Temari di salmone e pasta kataifi

Affettato di spada e dressing all'arancia

PRIMO

Troccolo fresco, datterino giallo, chips di capocollo, stracciatella affumicata

CALICE DI VINO

DESSERT

Aperisushi 20 euro

Tutto il menù alla carta

Spaghetto all'assassina

Cocktail e vino



I Premi

Cinquina: Buono sconto €10

Bingo: Buono sconto €30

Bingo gold entro 60 estrazioni: Buono sconto €40



Prenotazione consigliata



