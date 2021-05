Sarah Cerneaux ospite della quinta edizione della rassegna di performing art A Maglie Larghe

Dal 17 al 21 maggio si svolgerà la Permanenza artistica di Sarah Cerneaux, promossa all'interno della settima edizione del NetworkIDP in collaborazione con il Collettivo Factor Hill. L’appuntamento dà avvio, inoltre, alla quinta edizione della rassegna di performing art A Maglie Larghe ospitata dal laboratorio urbano Rigenera di Palo del Colle e organizzata dal collettivo Factor Hill sotto la direzione artistica di Alessandra Gaeta.

Il NetworkIDP sostiene le produzioni professionali di autori ospiti nella propria stagione con un progetto di collaborazione culturale tra strutture del territorio in questa ottica si inserisce l’appuntamento dei prossimi giorni a Palo del Colle, una residenza artistica che ha come protagonista la danzatrice e coreografa francese Sarah Cerneaux.

Nei giorni che vanno da lunedì 17 al venerdì 21 maggio l’artista svilupperà il processo di creazione della sua coreografia Either Way, un percorso che porterà alla presentazione della pièce ultimata durante la stagione 2021.2022 nella rassegna L’arte dello Spettatore. La restituzione del lavoro svolto durante la residenza sarà raccontato con un video in onda online sulle pagine facebook di Factor Hill e Network Internazionale Danza Puglia alle ore 21 di venerdì 21 maggio.

In Either Way si indaga il rapporto con la perdita e le vie per ritrovare un percorso smarrito. Nella nozione di perdita l’artista include ciò che offriamo consapevolmente o meno, ciò che dimentichiamo, ciò che ci viene strappato o ripreso, ciò a cui rinunciamo, ciò che offriamo senza contare, cosa rifiutiamo, cosa seppelliamo.

La Cerneaux descrive così il percorso di creazione: < >.

Sarah Cerneaux ha iniziato a danzare all'età di 17 anni in Francia. Dopo aver conseguito la laurea in ingegneria informatica e aver lavorato presso Alcatel come analista programmatore, ha completato la sua formazione di danza presso il James Carles Choreographic Center. Si è poi trasferita a Parigi e ha continuato a formarsi con insegnanti come Corinne Lanselle, Carolyn Carlson e Junior Almeida.

Da allora ha lavorato con: Compagnie Abou Lagraa, la Compagnie David Drouard, la Compagnie Maryse Delente, Vincent Mantsoé.

Nel 2014, trasferita a Londra ha iniziato a lavorare con Liz Roche Company a Dublino, Akram Khan Company. Ha insegnato presso la Akram Khan Company e riprodotto la pièce "Bastard Amber" di Liz Roche Company per gli studenti del Lasalle College di Singapore.

Il Network Internazionale Danza Puglia (NIDP) è un progetto dell’Associazione Ri.E.S.CO. Nasce dall’idea del coreografo e danzatore, nonché direttore artistico, Ezio Schiavulli, con la volontà di offrire una visione professionale dedicata alla formazione di danzatori, insegnanti e spettatori della danza della Regione Puglia. Il progetto vanta per il quadriennio 2018-2021 il riconoscimento del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali nella sezione Danza in “formazione e rinnovo generazionale”, e del Ministero dei Beni Culturali Francese e l’ambasciata di Francia in Italia per i diversi progetti di scambi culturali, specificatamente per la rassegna “L’arte dello spettatore” del sostegno del Comune di Bitonto e del Teatro Pubblico Pugliese, oltre ad aver costituito nel tempo importanti partenariati con Regione Puglia e Comune di Bari.

PROGRAMMA RASSEGNA

“A Maglie Larghe”

Laboratorio Urbano Rigenera (Palo del Colle)

· Dal 17 al 21 maggio - #PermanenzArtistica e spettacolo “Either Way” di Sarah Cerneaux (in collaborazione con Network Internazionale Danza Puglia)

29 e 30 agosto - workshop e spettacolo Creta della Compagnia Tarantarte con la danzatrice Maristella Martella

· 26 settembre – spettacolo Equal to Man, firmato da Roberta Ferrata, della compagnia Equilibrio Dinamico

· Dal 15 al 17 ottobre – workshop e spettacolo “O” della compagnia Lost Movement diretta da due talenti pugliesi, Nicolò Abbattista e Cristian Consalvo (la performance vedrà il coinvolgimento anche delle ragazze delle scuole di danza locali e non che saranno guidate in un workshop nei giorni precedenti lo spettacolo, 15 e 16 ottobre)

23 e 24 ottobre - “Lo Spazio delle relazioni” dei Sonenalè, un incontro speciale con il pubblico il 23 ottobre, che diventerà poi il 24 sera protagonista della performance stessa.

Dall’ 8 al 14 novembre, residenza artistica di un/a giovane artista, selezionato/a tramite una CALL pubblica che avrà come peculiarità quella di creare la bozza di un lavoro nell’arco di sette giorni, con il nostro sostegno all’interno degli spazi del laboratorio urbano Rigenera. Il 13 novembre è previsto un workshop a cura di Asteria Space sulla promozione artistica.