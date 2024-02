“Women in Jazz”, all'AncheCinema il primo appuntamento della rassegna musicale con il live di Sarita Schena 

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Venerdì 9 febbraio alle 20:30 all’AncheCinema (Corso Italia 112 – Bari) prende il via la rassegna “Women in Jazz” con il live di Sarita Schena in “A flor de piel”.

“Women in Jazz”, prodotta e promossa da FPM – Fondazione Pugliesi per la Musica, in partnership con AncheCinema e con la direzione artistica di Antonio Pisani, vedrà alternarsi sul palco, nelle sue quattro date, ensemble jazz guidati dalle splendide voci di quattro tra le più interessanti artiste pugliesi in circolazione.

Di seguito il calendario completo:

9 febbraio – Sarita Schena – “A flor de piel”

26 marzo – Badrya Razem – “Close to you – Celebrating Burt Bacharach”

17 aprile – Stefania Dipierro – “Amore.Bis”

9 maggio – Patty Lomuscio e Mario Rosini – “Il nostro concerto” – Le più belle canzoni d’autore italiane in jazz.

Avrà il compito di inaugurare la rassegna Sarita Schena accompagnata da Giuseppe De Trizio (chitarra classica) e Adolfo La Volpe (chitarra elettrica). Il suo progetto, “A flor de piel”, nasce dall’idea di proporre un viaggio tra musica e parole che racconti i “Sud del mondo”; in particolar modo tra l’Italia e la tradizione del Tango e del Sud America, affrontando un repertorio che spazia da composizioni di autori latini di origine italiana come Piazzolla, Magaldi e D’Arienzo, al fianco di autori sudamericani come Bola de Nieve, Gomez, Chavela Vargas. Generi di frontiera, epopee sonore legate a filo doppio dalla storia e dalla vocazione poetica intensa.

Sarita Schena, classe 1994, nel 2018 viene ammessa al Berklee College of Music di Boston. Vincitrice di concorsi nazionali, tra cui il concorso “Igor Strawinsky” e il Festival Internazionale delle arti Rui dal Sud. Abbraccia senza riserve l’amore per il tango e la musica sudamericana, i cui colori sono sempre protagonisti dei suoi progetti. Partecipa a diversi festival internazionali di tango in Italia e all’estero. Alla voce dell’attrice e cantante italoargentina, fanno eco le corde di Giuseppe De Trizio, musicista e compositore, ha inciso 40 album e ha dato vita a progetti musicali tra cui ‘Radicanto’ e ‘Tabulè’. La sua chitarra ha suonato stabilmente con Teresa De Sio, Raiz, Giovanni Lindo Ferretti. Ha al suo attivo numerose partecipazioni teatrali e televisive con Dario Fo, Roberto Saviano, Lucio Dalla, Mauro Pagani e tantissimi altri big dello spettacolo italiano.

Posto unico: € 18,00 – Ridotto € 16,00

Info e prevendite via whatsapp: 380.6478753 – 370.1245456

Biglietti Vivaticket: bit.ly/SARITASCHENA