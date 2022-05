Satchmo Legacy trio, Louis armonstrong from jazz to pop

Giovedì 16 giugno 2022 alle ore 21.00 nella corte all’aperto di Palazzo Pesce va in scena “Louis Armstrong. From jazz to pop” insieme al Satchmo Legacy Trio con Doni Antonelli alla tromba, Carlo De Toma al banjo e voce e Michele Distaso al basso tuba americano.



Un concerto in Puglia, in collaborazione con il Duke Jazz Club, per assaporare il mondo musicale di Satchmo alias Louis Armstrong, che si conquistò grazie alle dimensioni della sua bocca, definita “satchel mouth” appunto, il curioso soprannome datogli nel 1932 dal giornalista inglese Percy Brooks.



Un programma musicale che ripropone non solo la tradizione jazzistica del grande trombettista e cantante di New Orleans, ma anche quella da grande interprete di musica popolare capace di scalzare in classifica persino i Beatles.



A far rivivere i suoi brani saranno Doni Antonelli, diploma in Tromba a soli 17 anni e laurea di II livello in Musica Jazz al Conservatorio di Bari, perfezionamento a Siena Jazz e Tuscia Jazz, una carriera che lo vede con l’Orchestra del Teatro Petruzzelli nei concerti con Enrico Rava e Paolo Fresu e collaborare con nomi del calibro di Rossana Casale, Tullio De Piscopo e Fabrizio Bosso; Carlo De Toma, laurea con una tesi sul linguaggio dei giornali di critica musicale, conduttore radiofonico, dal 1997 docente di Storia del Jazz e Civiltà afroamericana presso diverse università popolari e fondatore di svariate formazioni musicali tutte dedicate alla tradizione del jazz classico; e Michele Distaso, diploma in Trombone al Conservatorio di Foggia, perfezionamento in basso tuba americano, una attività concertistica in diverse formazioni orchestrali e brass ensemble e collaborazione stabile con la “Olivoil Jazz Band” con cui riscuote un notevole successo di critica e pubblico.