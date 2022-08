Savana Funk al San Leo Music Fest 2022 di Castellana Grotte

Indirizzo non disponibile

Domenica 28 agosto San Leo Music Fest è Savana Funk in Tindouf Tour.

I Savana Funk incarnano l'essenza della live band unendo funk, rock e blues con jam incendiarie, groove irresistibili ed una presenza scenica invidiabile. Dal 2015, anno dell’incontro artistico, il trio composto da Aldo Betto (chitarra), Blake Franchetto (basso) e Youssef Ait Bouazza (batteria) ha prodotto tre album (Musica Analoga, Savana Funk e Bring in the New), è stato invitato a diversi appuntamenti del Jova Beach Party nel 2019, è stato ospite a Propaganda Live, seguitissimo programma su La7.

“Tindouf” è il titolo del loro ultimo apprezzatissimo album, uscito nel 2021, e seguito da un lungo tour, tutt’ora in corso. L’estate 2022 li vede suonare ovunque e condividere il palco con artisti come i Red Hot Chili Peppers e Kokoroko.