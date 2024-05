Savio Vurchio in concerto a Bari per la rassegna all’aperto “Ar/Giro Di Accordi”

La seconda edizione della rassegna all’aperto “Ar/Giro Di Accordi”, ideata e promossa dall’omonimo luogo di incontro e club raffinato Argiro52 a Bari di Daniele Apicella, con la consulenza di Dario Maretti, torna con un altro talento vocale, Savio Vurchio. Il cantante pugliese si esibirà, giovedì 23 maggio alle 21, accompagnato da altri quattro talenti: Nunzia Carrozza (piano e voce), Paolo Romano (contrabbasso), Pino Mazzarano (chitarra) e Peppe Fortunato (tastiere).

Il progetto musicale che presenta Vurchio per la rassegna barese, sarà diviso in due parti: “Il sud del mondo” e “La nostra storia”. Il cantante pugliese, nato a Trani 56anni fa, toccherà un repertorio vastissimo che comprende suoni e ritmi del Sud del mondo, ma anche i grandi successo nazionali e internazionali che hanno segnato la sua carriera artistica sia come percussionista che come cantante.

Appassionato di musica fin da bambino, Vurchio inizia la sua attività suonando in un gruppo reggae, formazione con la quale scopre di avere grandi qualità vocali che decide di sfruttare iniziano a collaborare con un’orchestra cubana. La sua carriera artistica prosegue all’interno di diverse band, con un repertorio che spazia dal soul al funky, fino ad arrivare all’acid jazz.

In televisione si fa apprezzare nel 1995 partecipando alla trasmissione “Re per una notte” di Gigi Sabani, ottenendo il premio della critica. Nel 2013 si presenta al talent The Voice of Italy, e lascia tutti senza parole con una versione coinvolgente di “Man’s Man’s World” di James Brown. Più entusiasta che mai, ritenta l’avventura televisiva nel 2020, partecipando alla terza edizione di “All Together Now”, programma condotto da Michelle Hunziker con la partecipazione di J-Ax, Rita Pavone, Anna Tatangelo e Francesco Renga. Nella sua lunga carriera, Vurchio ha collaborato con alcuni dei più importanti musicisti italiani e stranieri, oltre ad aver inciso una ventina di album.