Savio Vurchio e Mario Rosini "We sing Bacharach"

A SPAZIOleARTI sabato 21 gennaio alle ore 21,00 tornano le emozioni della musica con il live di SAVIO VURCHIO & MARIO ROSINI



WE SING BACHARACH

Savio Vurchio, voce

Mario Rosini, piano e voce

Il nuovo appuntamento della stagione “JAZZ & CO. IN THE THEATRE” con la cura artistica di Guido Di Leone è con due grandi voci per un concerto che rende onore al celebre compositore Burt Bacharach, una leggenda, uno dei più grandi autori di sempre della musica contemporanea.



Una carrellata di suoi grandi successi racchiusi indelebilmente nella memoria di ciascuno.

Da ”I say a little prayer” a “ Walk on by”, passando per la bellissima “Alfie” e per “I’ll never fall in love again” e tanti altri celeberrimi brani che appartengono di diritto alla storia della musica.



Un salotto musicale fatto di suggestive atmosfere e dolcissime armonie.

Grande musica e grandissimi interpreti per un live che si preannuncia imperdibile e molto coinvolgente.



Si accede con prenotazione al 340.8643487