Il celebre personaggio di 'Saw l'Enigmista' a Bari per incontrare i fan

In occasione dell’uscita in sala del film «Saw X» (prevista in tutta Italia per mercoledì 25 ottobre 2023), il decimo e attesissimo capitolo della saga horror del celebre killer enigmista, il Multicinema Galleria di Bari organizza un piccolo evento per sabato 21 ottobre: a partire dalle 17, l’appuntamento iniziale è davanti alla Chiesa di San Ferdinando di Bari (in via Sparano), dove ci sarà Jigsaw in carne e ossa, impersonato dal cosplayer barese Sergio Cassano. Davanti al famoso invito di Jigsaw «Voglio fare un gioco con te…», chiunque potrà farsi un giro gratuito con l’enigmista. Non sul suo classico e vecchio triciclo, ma addirittura su un risciò, grazie alla collaborazione con Velo Service (veloservice.org). Jigsaw viaggerà per tutto il pomeriggio tra le vie del centro cittadino, nel quartiere Murat e nell’Umbertino, compresa la città vecchia di Bari. Sarà l’occasione per il Galleria per promuovere l’uscita del film, oltre a coinvolgere e divertire gli amanti della saga.

Inoltre, dal 25 ottobre, giorno di uscita del film, grazie alla collaborazione con Excape Room Bari (excaperoom.it/it-it/bari ), chi verrà al Galleria troverà un allestimento a tema nel cinema.