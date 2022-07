Scampoli di inizio stagione, mostra d'arte contemporanea a Santo Spirito

Scampoli di inizio stagione è il titolo scelto per la mostra in corso di Leonardo Basile presso la vetrina del Centro d'arte Da Vinci in via Giuseppe Verdi a Santo Spirito. Basile presenta 7 opere inedite, di cui due realizzate espressamente per questa esposizione.



La mostra, realizzata nell'ambito del programma Arte in vetrina, che vede da circa due anni esporre in vetrina (quella appunto della sede dell'Associazione), opere di artisti prevalentemente locali (e comunque di 'gran rispetto', ricordando fra i tanti: Cesare Cassone, Alessandro Nesta, Rosario Mercuri, Nietta Vessia, Antonio Laurelli...) ma anche di livello nazionale (uno fra tutti: Antonio Papasso di Anguillara Sabazia) tenta di 'vivacizzare' artisticamente un territorio (quello del piccolo borgo a mare) che trascura le arti figurative a favore dei 'peccati di gola e di palato' che, negli ultimi anni, hanno marcatamente contraddistinto la vocazione del luogo... che, beninteso, non è un 'male' ma sarebbe bene ricordare che 'il troppo storpia' e che 'anche l'occhio pretende la sua parte'...



Sette le opere in mostra: "Cerchio Magico" 1 e 2, "Chrome Amorphus" da 1 a 4, e un "Paesaggio dell'anima". Tutte realizzate in tecnica mista, con smalti e colori acrilici, su tela e su tavola.



La mostra è visitabile h/24 (la location è una vetrina a strada sita in una delle più caratteristiche, storiche, viuzze del borgo marinaro: Via Giuseppe Verdi), fino a data da destinarsi.



Scrive Anna Sciacovelli , giornalista e scrittrice in Bari: "La grande comunicativa del "linguaggio" rispecchia in tutto il suo essere il pittore barese Leonardo Basile che, spesso, segue la propria innata creatività correndo a briglie sciolte contemporanei "sentieri", lasciando emergere un nuovo modo di dipingere nel quale, ritengo, possa rispecchiarsi il suo animo di fanciullo sempre contento di tracciare linee concentriche all'infinito, manifestando, senza costrizioni o imposizioni di altri, il proprio pensiero più recondito.



Molto interessante, senza dubbio, il modo in cui il Basile riporta sulle tele una realtà in altro tempo osservata, rimasticata e successivamente estrinsecata secondo una sua ottica moderna.



La sua è una ricerca che, partendo dalla cosiddetta pittura tradizionale, si appalesa e diventa variazione continua di contenuti, di processi e di forme.



Peraltro, giocando con i colori, l'artista ci fa leggere, a chiare lettere, lo stesso suo percorso pittorico che segue l'analisi profonda del dinamismo cosmico proiettato in uno spazio architettonico colmo di trasparenze e di movimenti spettrali ma reali.



La sua tavolozza investe il fruitore, con la ritmica distribuzione di forme e colori, una vera ed accattivante sovrapposizione razionale-irrazionale di rettangoli, piccoli o grandi- quasi luminoso caos ancestrale- sì che, leggendo ogni nuova tela, debba farci conoscere la sua stessa e sicura ispirazione alle origini del mondo.



Un mondo, questo, non piatto ed uniforme, ma vibrante come un'anima in piena effervescenza cromatica.(...)"





Info:

Leonardo Basile - Scampoli di inizio stagione

Vetrina Centro d'arte L. Da Vinci

Via Giuseppe Verdi, 7

70127 - Bari S.Spirito



associazioneleonardodavinci@gmail.com



Gallery



www.leonardobasile.it