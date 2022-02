Alla Cittadella degli artisti di Molfetta lo spettacolo ‘Schiaparelli Life’ in scena per il racconto di un’icona della moda

La storia di un’icona della moda internazionale arriva sul palcoscenico della Cittadella degli Artisti di Molfetta. In scena sabato 12 febbraio alle 20.30, Schiaparelli Life, spettacolo prodotto da Casa degli Alfieri, con Nunzia Antonino e Marco Grossi diretti da Carlo Bruni. Un viaggio nel tempo fino agli anni ’50, quando Elsa Schiaparelli, fra le più? grandi stiliste di tutti i tempi, decide di concludere il proprio itinerario artistico e professionale, pubblicando un’autobiografia che già? nel titolo ne riassume l’intensità?: ‘Shocking life’. L’appuntamento è inserito nella Stagione teatrale 2021.22 ‘Tutto Cambia’ della Cittadella, a cura di Teresa Ludovico per Teatri di Bari.

Un abbandono improvviso del patinato mondo delle sfilate per la stilista, che decide come quel ‘nuovo’ mondo non la riguarda più, decidendo di ritirarsi a vita privata. “Il nostro lavoro prova a evocare questo passaggio – racconta il regista Carlo Bruni - prediligendo un’indagine emotiva sul distacco, tributo necessario ad ogni cambiamento, all’impossibile impresa di sintetizzare la vita di questa donna straordinaria”.

Biglietto intero 12 euro, ridotto 8 euro. Disponibili al botteghino della Cittadella (via Bisceglie 775) e sul circuito Vivaticket.com. Botteghino attivo tutti i giorni tranne il lunedì dalle ore 17.00 alle ore 20.00. Per info: 39 3921638782 / info@cittadellartisti.it. E per chi possiede la cashback card di Teatri di Bari, riavrà il 3% del prezzo d'acquisto di biglietti e abbonamenti, oltre a cashback su migliaia di esercizi convenzionati al circuito myWorld. È possibile iscriversi sul sito myworld.com e scaricare l'app myWorld Benefits (disponibile negli store Ios e Android).

Il programma completo della Stagione 2021.22 in Cittadella sul sito www.teatridibari.it.