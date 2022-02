Teatro Radar Monopoli, in scena nel week-end 'Schiaparelli life'

Dopo la replica da sold-out alla Cittadella degli Artisti di Molfetta, arriva al Teatro Radar di Monopoli la biografia teatrale di un’icona della moda internazionale: Elsa Schiaparelli. Schiaparelli Life, produzione Casa degli Alfieri, va in scena sabato 19 febbraio alle ore 21 e domenica 20 febbraio alle ore 18 nello storico cineteatro di Monopoli. Un viaggio nel tempo fino agli anni ’50, quando Elsa Schiaparelli, fra le più? grandi stiliste di tutti i tempi, decide di concludere il proprio itinerario artistico e professionale, pubblicando un’autobiografia che già? nel titolo ne riassume l’intensità?: ‘Shocking life’. Un abbandono improvviso del patinato mondo delle sfilate per la stilista, che decide come quel ‘nuovo’ mondo non la riguarda più, decidendo di ritirarsi a vita privata. In scena Nunzia Antonino e Marco Grossi, diretti da Carlo Bruni.

“Il nostro lavoro prova a evocare questo passaggio – racconta il regista Carlo Bruni - prediligendo un’indagine emotiva sul distacco, tributo necessario ad ogni cambiamento, all’impossibile impresa di sintetizzare la vita di questa donna straordinaria”. L’appuntamento è inserito nella Stagione teatrale 2021.22 ‘Tutto Cambia’ del Teatro Radar, a cura di Teresa Ludovico per Teatri di Bari.

Biglietti a partire da 22 euro, disponibili al botteghino del teatro (via Magenta 71, Monopoli) e sul circuito online Vivaticket.com. E per chi possiede la cashback card di Teatri di Bari, riavrà il 3% del prezzo d'acquisto di biglietti e abbonamenti, oltre a cashback su migliaia di esercizi convenzionati al circuito myWorld. È possibile iscriversi sul sito myworld.com e scaricare l'app myWorld Benefits (disponibile negli store Ios e Android).

Per informazioni si può inviare una mail a info@teatroradar.it o chiamare il numero 335 756 47 88. Maggiori dettagli sulla Stagione 2021.22 e il botteghino sul sito www.teatridibari.it.