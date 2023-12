A Corato l’incontro con il coreografo e danzatore Ezio Schiavulli dedicato alla drammaturgia della danza

Mercoledì 13 dicembre, ore 18:00, in programma l’ultimo appuntamento di questa edizione dei DIALOGHI SULLA DRAMMATURGIA, l’incontro dal titolo Il movimento che ci racconta con Ezio Schiavulli (ingresso libero) sarà dedicato alla drammaturgia della danza e si svolgerà nella palazzina di fronte al Teatro Comunale di Corato in Piazza Marconi (sopra la biglietteria del Teatro).

Ezio Schiavulli, coreografo e danzatore di origini pugliesi, è fondatore e direttore artistico del Network Internazionale Danza Puglia: progetto ministeriale di formazione e sensibilizzazione dell’arte coreografica esteso sul territorio pugliese che dal 2015 coinvolge artisti, istituzioni e realtà coreografiche del territorio regionale, nazionale e internazionale. Dal 2007 dirige un progetto culturale di creazione, diffusione e promozione dell’arte coreografica, coordinando la compagnia professionale di danza contemporanea Ez3 nella città di Strasburgo in Francia. Ad oggi firma la coreografia di 17 creazioni tra cui nel 2016 “iMe and myself” per il Balletto dell’Opera Nazionale del Reno (Strasburgo). Con la creazione “Heres: nel nome del figlio” vince il Premio Danza&Danza 2022 nella categoria autore/interprete, ex-aequo con Boris Charmatz.

L’incontro in cui interverrà insieme a Ezio Schiavulli anche Gemma Di Tullio responsabile attività danza del Teatro Pubblico Pugliese, anticipa l’appuntamento a teatro con lo spettacolo “Heres: nel nome del figlio” in programma nella stagione teatrale del Comune di Corato e Teatro Pubblico Pugliese domenica 17 dicembre alle ore 19:00. La pièce ideata e interpretata da Ezio Schiavulli che ha debuttato a maggio 2022 al Centro di Sviluppo Nazionale Pole Sud nella città francese di Strasburgo per il Festival Extradanse è stata protagonista di una tournée internazionale tra Italia, Slovenia, Germania e Francia. Nello spettacolo due batterie si fronteggiano, due musicisti e un solo danzatore in una sfida che il coreografo si è posto per esplorare il rapporto padre-figlio.

I DIALOGHI SULLA DRAMMATURGIA sono organizzati dalla Compagnia Acas? nell’ambito del progetto Archivio e Centro di Drammaturgia “Tutto il Teatro” ideato e realizzato dalla stessa compagnia in collaborazione con il Comune di Corato all’interno del progetto Open Library – Community Library finanziato dalla Regione Puglia, nell’ambito del Bando Smart - In Puglia “Community Library, Biblioteca di Comunità: essenza di territorio, innovazione, comprensione nel segno del libro e della conoscenza” P.O.R. Puglia FESR-FSE 2014/2020, Asse VI – Azione 6.7.

Il Centro di drammaturgia Tutto il Teatro rappresenta un luogo di partecipazione e coinvolgimento della cittadinanza attiva, pensato come una casa culturale per la città, dove chiunque: studenti, insegnanti, autori, attori, registi, danzatori, famiglie, professionisti, possano incontrarsi, leggere, scegliere testi da mettere in scena, sia in una dimensione individuale che collettiva.

Un luogo inteso come contenitore materiale e immateriale in cui riunire realtà formative e pedagogiche che, attraverso i testi teatrali, possano indagare tematiche, valori e pratiche educative coinvolgendo una comunità ampia.

Il Centro di drammaturgia prevedrà un archivio di testi dedicati al teatro e alla danza, un’ampia sezione di settore presente all’interno della Biblioteca Comunale di Corato che si articola a partire dai classici dell’antichità fino a esempi più rappresentativi del teatro contemporaneo e d’innovazione, testi che costruiscono una visione dettagliata sulla storia e sull’evoluzione della drammaturgia teatrale e coreutica nazionale e internazionale.

Tutti gli incontri dei Dialoghi sulla drammaturgia sono ad ingresso libero

www.tuttoilteatro.com

Info e botteghino spettacoli disponibili sulla pagina facebook https://www.facebook.com/ TeatroComunaleCorato

O ai link

https://www. teatropubblicopugliese.it/ comune/Corato/

https://www.comune.corato.ba. it/index.php?entity=content& idContent=457