Giuseppe Scoditti in scena con “1 e 95” a Monopoli e Molfetta

Dopo il successo di critica e i sold out registrati a Bari “1 e 95” di e con Giuseppe Scoditti venerdì 23 e sabato 24 ottobre arriva al Teatro Radar di Monopoli, alle ore 21.

È già tutto esaurito per la replica di domenica 25 ottobre a La Cittadella degli Artisti di Molfetta, alle ore 20, nell’ambito di “Tempi comici” un focus che rientra in un più ampio cartellone, dal titolo “Una magnifica stagione ritrovata – Teatri D’autunno”, coordinato con Arterie Teatro, Teatrermitage, Malalingua, Teatro dei Comici e Teatro dei Cipis, e sostenuto dal Comune di Molfetta.

Lo spettacolo “1 e 95” di e con Giuseppe Scoditti, una nuova produzione Teatri di Bari/Elsinor. Uno stand-up comedy show prodotto da Teatri di Bari, assieme ad Elsinor, scritto a quattro mani con il milanese Ludovico D’Agostino.

BOTTEGHINO TEATRO RADAR a Monopoli

dal lunedì al venerdì dalle ore 17 alle 19.30

info 335.756.47.88

BOTTEGHINO CITTADELLA DEGLI ARTISTI a Molfetta

dal martedì alla domenica dalle ore 17 alle 22

info 080.338.70.82