Giuseppe Scoditti a Bari in '1e95' stand-up comedy show

AncheCinema presenta il penultimo appuntamento della rassegna StandUp&Comici: Giuseppe Scoditti in 1e95, stand-up comedy show con il comico più alto d’Italia!* Lo spettacolo è in programma venerdì 3 maggio 2024 alle 20.30 al Teatro AncheCinema di Bari. Lo spettacolo ha debuttato a Bari nel 2020 e viene riproposto in questa occasione in versione rinnovata.

Un monologo comico dalla scrittura libera e dai contenuti folli, anarchici e imprevedibili.

Un one-man show che tocca a colpi di battute i temi più disparati: chi siamo noi, i rapporti amorosi, il coronavirus, i pipistrelli, l’altezza, le scuole d’inglese e chi più ne ha più ne metta; gli argomenti si accavallano, ritornano, scompaiono come un lungo soliloquio interiore senza nessun criterio.

Armato solo di microfono con asta, sgabello, un bicchier d’acqua e tante, tante parole l’attore intrattiene il pubblico. Quel che succede, succede. L’importante è tenere viva l’attenzione e, soprattutto, divertire.

Giuseppe Scoditti è un attore e autore. Si diploma presso la Scuola Paolo Grassi di Milano. Nel 2018 fonda il collettivo Contenuti Zero. Partecipa a programmi televisivi come Quelli che il Calcio, Stasera tutto è possibile, Bar Stella e Italia’s Got Talent. Nel 2020 scrive il suo primo one man show, 1e95, e nel 2022 il suo secondo spettacolo, Paolo Sorrentino vieni devo dirti una cosa. Debutta al cinema nel film Percoco di Pierluigi Ferrandini. Nel 2023 è nel cast de Il Sol dell’Avvenire di Nanni Moretti in concorso al 76° Festival di Cannes e nel film Gli Addestratori per la regia di Andrea Jublin.

*non abbiamo compiuto nessun tipo di verifica a riguardo, ma accettate ugualmente quest’informazione per la buona riuscita di questa presentazione.

INFO EVENTO:

venerdì 3 maggio 2024 | ore 20.30

Teatro AncheCinema

Corso Italia 112 BARI

Biglietti online qui: bit.ly/SCODITTI

Biglietti disponibili anche al botteghino del Teatro AncheCinema

???? ???/???????? 329 64 99 552

Biglietto: 15€ + diritti di prevendita

????????? a pagamento aperti H24 MetroPark Corso Italia 138 (a 200 metri dall'ingresso del teatro) + GestiPark Battisti (a 400 metri dall'ingresso del teatro)

???? Il Teatro è dotato di un accesso in struttura e in sala privo di barriere architettoniche (accesso da Corso Italia 138).

Disponibili 36 posti per carrozzine con visuale centrale dello spettacolo.