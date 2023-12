A Loseto l'evento conclusivo della manifestazione culturale “Alla scoperta di antichi saperi e antichi sapori”

Giovedì 21 dicembre, a partire dalle ore 18, in piazza Vittorio Emanuele III, a Loseto, l’evento conclusivo della terza edizione di “Alla scoperta di antichi saperi e antichi sapori”, la manifestazione culturale promossa dal Municipio IV e finalizzata a valorizzare l’intero il territorio municipale.

“Sono molto soddisfatta del percorso condiviso con associazioni, scuole e cittadini per questa terza edizione della manifestazione - commenta la presidente del Municipio IV Grazia Albergo -. Desidero ringraziare la Cooperativa Sole Luna per aver dato vita ad importanti momenti di condivisione, come le passeggiate per i borghi antichi dei quartieri del Municipio, i laboratori didattici e le camminate con le scolaresche, la redazione e la presentazione di opuscoli relativi alla storia del territorio. Pertanto mi auguro saremo in tanti domani per vivere insieme un momento di festa con musica, artisti di strada e con la degustazione di alcune prelibatezze gastronomiche, caratteristiche del nostro Municipio”.

Tante le attrazioni previste nel corso dell’evento a cura della cooperativa sociale SoleLuna, secondo il seguente programma:

· ore 18: passeggiata della Bassa Musica di Carbonara per le vie di Loseto

· ore 18.30: timpanisti e sbandieratori Militia Sancti Nicolai

· ore 18.45: saluti e avvio delle degustazioni

· ore 19.10: spettacolo artisti di strada a cura di Ying&Yang

· ore 19.30: concerto Mix Ensemble a cura dell'associazione Nova Artistudium, premiazione bambini

· ore 20: timpanisti e sbandieratori Militia Sancti Nicolai

· oer 20.30: spettacolo artisti di strada a cura di Ying&Yang

· ore 21: concerto Mix Ensemble a cura dell'associazione Nova Artistudium.