Occhio alla salute: nel Centro servizi per le famiglie di Carrassi gli screening gratuiti della vista

Sabato 11 giugno, a partire dalle ore 10, la Casa della Salute dei Bambini - Centro servizi per le famiglie di Carrassi, San Pasquale, Mungivacca, in viale Unità d’Italia, apre le porte ai baresi per l’iniziativa “Occhio alla salute”, un appuntamento di screening gratuito per la vista con il dottor Giuseppe Cascella, oculista e medico di medicina generale.

L’evento è organizzato dall’assessorato al Welfare e promosso dalla commissione consiliare comunale Qualità della Vita e dal consigliere Giuseppe Cascella.

I cittadini che intendono prenotare una visita potranno effettuare esami specialistici, quali l’esame della refrazione, che consente di accertare la capacità visiva, e l’esame del fondo oculare, che verifica le condizioni del bulbo oculare, della retina e del nervo ottico del paziente.

Parteciperà alla campagna di prevenzione anche Luca De Giglio, optometrista, che fornirà informazioni utili alle persone che soffrono di disturbi della vista.

La giornata di screening è aperta a tutti i cittadini baresi, ma è necessaria la prenotazione al numero di telefono 080 8764746 o all’e-mail csf.carrassi@progettocitta.org .

Il prossimo appuntamento con gli screening gratuiti della vista si terrà il 4 luglio.