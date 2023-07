Screening odontoiatrico gratuito “Il dentista per tutti” 2023-2024

Grazie all'iniziativa "Un negozio non è solo un negozio" del Comune di Bari, anche l’ambulatorio "Pronto Odontoiatria", nel quartiere Poggiofranco di Bari, aderisce spontaneamente al programma di screening gratuito “il dentista per tutti” pre la prevenzione delle malattie della bocca e dei tumori orali. Gli appuntamenti saranno aperti alla popolazione attraverso una prenotazione obbligatoria (in base ai posti disponibili) con un calendario di due sabati al mese, a partire dal 15 luglio e fino al 25 marzo 2024, mese mondiale della salute orale. Lo screening gratuito prevede una prenotazione obbligatoria al numero 080 5042555 oppure WhatsApp 351 5104353 chiedendo di aderire al programma di prevenzione “il dentista per tutti”.





Oltre le attività di screening, sono previsti laboratori di igiene orale per insegnare il più corretto utilizzo dei presidi per la pulizia della bocca (spazzolino elettrico, scovolino, filo interdentale) e metodiche di spazzolamento dei denti, con attenzione soprattutto alle bambine e ai bambini.