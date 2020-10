L’Associazione AMOPUGLIA Onlus, in collaborazione con AncheCinema, promuove il progetto di innovazione sociale “Scrivi il tuo Futuro”, vincitore del bando Urbis del Comune di Bari, una misura del PON Città Metropolitane 2014/20. Il progetto, ideato e condotto dal regista sceneggiatore Michele Lanubile sulla scorta dei principi della Narrative Identity, prevede due laboratori di scrittura cinematografica autobiografica, un cineforum e una serie di reading finali sul senso della perdita.



È rivolto a chi ha subito una perdita nella propria vita: la perdita di una persona cara per malattia o abbandono, la perdita del lavoro, la perdita della propria comunità, la perdita della libertà, ecc. Il primo laboratorio ha una durata di 4 mesi a partire da novembre 2020, con incontri settimanali ogni venerdì dalle 18 alle 20 presso il Teatro AncheCinema. A tutti i partecipanti saranno forniti gli strumenti per la scrittura cinematografica e successivamente affiancati per la scrittura di Scene cinematografiche legate ad eventi personali di perdita.



La partecipazione è gratuita e aperta a tutti fino ad esaurimento posti: per presentare la propria candidatura scrivere all’indirizzo scriviiltuofuturourbis@gmail.com, indicando nome e cognome, età, contatto telefonico ed eventuale esperienza di scrittura (diario, blog, racconto, manoscritto).



Venerdì 30 ottobre alle ore 19 sulla pagina Facebook del Teatro AncheCinema (@anchecinema) si terrà una diretta streaming dedicata al progetto con il regista sceneggiatore Michele Lanubile. I partecipanti alla diretta possono iscriversi qui bit.ly/Scriviiltuofuturo per essere ricontattati.



Si può scrivere il nostro Futuro? Noi siamo ciò che sappiamo raccontare di noi stessi. Questa naturale capacità può bloccarsi quando siamo travolti dalle emozioni negative di una perdita. La scrittura autobiografica aiuta a riconoscere le nostre Emozioni e a creare la giusta distanza. La scrittura cinematografica aiuta ad avere consapevolezza su azioni e dialoghi delle Scene cinematografiche del nostro Passato e Presente. E quando scegliamo le giuste azioni e dialoghi delle Scene che riguardano il nostro Futuro, noi possiamo imparare a scrivere il nostro Futuro.



Nel corso degli eventi e dei laboratori verranno rispettate tutte le normative di sicurezza anti-Covid.