A Gioia del Colle la presentazione de "La scuola del Contadino", la prima scuola del Sud Italia dedicata all'agricoltura

Un evento inaugurale, una sorta di presentazione del percorso fatto finora da questo interessante progetto firmato Società Cooperativa sociale TracceVerdi e selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, una scuola capace di mettere assieme passato e presente guardando al futuro.

La Scuola del Contadino è la prima scuola gratuita contadina del Sud Italia finalizzata ad offrire occasioni educative e formative alternative attraverso un “sano ritorno alla terra”.



All’evento, che si terrà in presenza solo in forma privata, nel rispetto delle normative dettate dall’emergenza Covid

INTERVERRANNO

Giovanni Mastrangelo, Sindaco del Comune di Gioia del Colle

Vanna Pontiggia, Assessore alle Politiche Sociali, Pari Opportunità, Diritto dei Bambini e Volontariato del Comune di Gioia del Colle.

Lucio Romano, Assessore alla Cultura del Comune di Gioia del Colle.

Passando attraverso l’osservazione dell’ambiente che ci circonda e delle sue risorse, vuole formare i ragazzi, rendendo le future generazioni autonome in uno dei mestieri più antichi della tradizione locale.

Non solo, La Scuola del Contadino, con le sue nozioni, tecniche ed esperienze concrete, vuole rendere i suoi studenti cittadini consapevoli di un cambiamento che parte al sé e si estende fino a toccare la collettività.

L’evento inaugurale rappresenta un’interessante occasione per conoscere i luoghi e gli spazi della Scuola, i docenti e tutti i partner del progetto che quotidianamente si impegnano per regalare ai ragazzi nuove conoscenze, esperienze ed emozioni.

È, inoltre, un’ottima opportunità per conoscere quanto fatto finora, dai laboratori ai vari percorsi, dalle lezioni alle diverse attività per gli adulti e per essere aggiornati su quanto verrà fatto in futuro.

Sarà possibile seguire la presentazione della Scuola del Contadino attraverso i canali social Facebook e Instagram per una “web edition” dell’evento inclusiva, sicura e a portata di tutti.

“Il progetto è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD.

www.conibambini.org