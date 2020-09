A Orto Domingo la presentazione del libro “La scuola dei teen” di Francesco Monteleone

Sabato 5 settembre a Orto Domingo, nell’ambito del laboratorio Orto dei Miracoli, la Fondazione Synapsis, in collaborazione con la Rete Civica Picone Poggiofranco e il patrocinio del Comune di Bari, proporrà la presentazione del libro “La scuola dei teen” di Francesco Monteleone, con la partecipazione dell’autore e del disegnatore Giuseppe Inciardi.

L’appuntamento che sarà introdotto da Milena Marzano, presidente di Fondazione Synapsis, vedrà alternarsi per la prima volta i due realizzatori del libro edito da Les Flaneurs, casa editrice barese che si pone come obiettivo la diffusione della cultura letteraria in ogni sua forma, dalla narrativa alla poesia fino alla fumettistica, con indipendenza di pensiero e occhio attento alla qualità.

Dottore in Filosofia, laureatosi all’Università degli Studi di Bari e giornalista professionista, Francesco Monteleone è una colonna portante dell’emittenza locale con i numerosi format televisivi, alcuni dei quali premiati dalla critica e dal pubblico: La tribù crudele, Verde di rabbia, Cronaca in accademia, Una pagina stracciata. “La scuola dei Teen” è il suo terzo lavoro editoriale, che segue “La fisica dell’amore” edito nel 2015 e “Il tempo necessario a meravigliarsi” nel 2000.

Al termine della presentazione, seguirà il concerto “voci in viaggio” del coro femminile In…canti di donne.

L’evento è gratuito e in rispetto alla normativa vigente di contrasto alla diffusione del coronavirus è gradita la registrazione via mail, scrivendo a segretariogenerale@associazioneparcodomingo.org. Inoltre si raccomanda di portare con sé igienizzante per mani e mascherine.

Orto Domingo – via Lucarelli - Bari

Info: 3474360942

Inizio attività: 19:00