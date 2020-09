''Sdramma'', all’Auditorium Diocesano La Vallisa in scena la pièce teatrale dell’omonimo film con la regia di Gianni Ciardo

Dopo la proiezione del film SDRAMMA del 2013 riproposto il 14 settembre presso la chiesa Santa Teresa dei Maschi, il film si fa spettacolo.

Dal 16 fino al 20 settembre alle ore 21.00 presso l’Auditorium Diocesano La Vallisa, andrà in scena la pièce teatrale dell’omonimo film con la regia di Gianni Ciardo, scene del M° Damiano Pastoressa. In scena oltre al noto artista barese, lo affiancheranno anche Marilù Quercia e Vito Latorre.

Nella pièce uno sfortunato regista, Felice Di Nome, riceve nella stessa giornata la visita - annunciata dalla misteriosa voce di un disco - di un produttore che lo ingaggia per girare un film con un fantasmagorico cachet e poi di una misteriosa attrice che non tarderà a rivelare i suoi progetti non proprio “felici”... per lo sfortunato Felice.

Accenti surreali e gag condite di ironia noir, creano un racconto a tratti esilarante ed a tratti tenero, non senza funamboliche situazioni ai limiti del paradosso per un attore che non teme mai “il gioco del teatro”.

Lo accompagnano in scena Marilù Quercia, nei panni della risoluta “attrice messaggera di morte” e Vito Latorre, da sempre partner di Gianni Ciardo in teatro, per una combinazione affiatata e riuscitissima di un racconto dai ritmi serrati e coinvolgenti.

Per info e prenotazioni: 391.7951137 (dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17:00 alle ore 20:00).

Rispetto della normativa anticovid