Se potessi volare al Teatro Abeliano

SE POTESSI VOLARE

TESTO: Lotte Faarup

REGIA: Marc van der Velden

CON: Valerio Tambone, Silvia Civilla

MUSICA DAL VIVO: Rocco Nigro

MASCHERA E MARIONETTA: Rolf Soeborg Hansen

COSTUMI: Lilian Indraccolo

SCENE: Daniela Cecere

LUCI: Antonio Apollonio

TRADUZIONE DEL TESTO: Giulia Pataro

TECNICA UTILIZZATA: teatro d'attore, teatro di figura

PRODUZIONE: TerramMare Teatro



Scoprire da dove si viene, trovare la propria identità e conoscere la propria eredità. La storia che viene narrata è quella autentica di un uomo nato nel Salento e poi emigrato. Racconta di una vita segnata dal destino in un passato fatto di Sud e Nord, di famiglie, di emigrazione, di fede, di guerra, di malattia e amore. L’uomo ha la parola per raccontare, per trasmettere memoria. Siamo anelli di una catena di tante generazioni che non devono dimenticare. Come sopravvivere in un mondo che non ha rispetto verso l’altro e diventare un passaggio tra le generazioni e trasmettere amore. Camminava con una gamba sola, ma voleva sfidare il mondo, lui avrebbe voluto volare e forse alla fine ci è anche riuscito.