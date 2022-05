A Giovinazzo la mostra 'Sea conditions - Mare mosso da umane inquietudini'

Inaugurata venerdì 13 maggio 2022 presso Spazio Start in via Cattedrale 14 – Giovinazzo (BA), la mostra

Mostra personale di Mario Red De Gabriele a cura di Patrizia Dinoi visitabile fino al 5 giugno 2022, con orario di apertura 19:00 – 21:00



Mario Red De Gabriele

Nasce a Bari nel 1980, si affaccia nel mondo dell'arte grazie al writing. Negli anni ha sviluppato tematiche di denuncia, traducendole con lavori pittorici, fotografici, scultorei, installativi e digitali. L’artista tende a rappresentare in chiave surrealista la relazione tra elementi umani, terreni con il mondo marino. Ne deriva una visione intima del reale in cui l’uomo, ripiegato su stesso, avvolto dal silenzio di infinite forme di solitudine, è portato a misurarsi con la poesia del mare evocata anche solo dagli oggetti che lo ricordano. La solitudine non è però associata a stati incoscienti di accidiosa indolenza. Nella poetica dell’artista essa induce al cambiamento quasi totale: la forma è preesistente ma il colore è nuovo, diverso, inconsueto. Prendono corpo nuove emozioni. Il bianco, il blu, il fucsia, l’arancio proiettano gli oggetti della sua scoperta in immaginifiche storie di uomini di mare avvezzi alla conquista della propria dimensione esistenziale in spazi aperti e sconosciuti. E i loro orizzonti mutano, si allargano in modo imprevedibile.

Il giovane artista vanta già un curriculum ricco di riconoscimenti importanti e numerose presenze in pregevoli mostre collettive.



Il mare e Mario Red De Gabriele

Non è un’immobile, sconfinata distesa d’acqua il mare di De Gabriele. Mosso dalla profonda consapevolezza dell’impatto emotivo che ha su tutti noi, è un mare agitato da una nuova, eppure eterna, energia che nutre il nostro spirito e ammalia le nostre menti.

È un mare inquieto, spazzato dal maestrale.

Sprigiona vigore, desiderio, entusiasmo, passione, impeto. Lo abitano esseri coloratissimi, tatuati, inverosimili, sorprendenti. Colpisce scogli impassibili, banchine solitarie, porti catramosi. Forgia uomini forti e donne uniche.

Riconduce a nuova vita tronchi spiaggiati, testimonianze di altre esistenze, vessilli di lontani territori.

Smuove banchi di ciottoli e strappa prati di posidonia, inebriando le nostre narici.

Custodisce le tradizioni millenarie dei pescatori nei piccoli borghi sul mare.

Insinua in ogni uomo il desiderio di sfidare cieli liberi e scogliere aspre ma incontaminate.



Patrizia Dinoi



La comunicazione è curata da Spazio Start.

Progetto grafico : Claudia Dagostino



Per informazioni e prenotazioni:

Tel.: 389 191 1159



