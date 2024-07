Sebastiano Lillo live a Quadro

Ancora un bellissimo live qui da Quadro nel cortile dell'Ex Macello di Putignano!

Giovedì 11 Luglio toccherà a SEBASTIANO LILLO per presentare il suo nuovo album "Loving Duende"



• SEBASTIANO LILLO •

live in trio

Giovedì 11 Luglio 2024

h. 21.00

Quadro

Cortile - Ex Macello

Via Santa Caterina da Siena sn

Putignano



SEBASTIANO LILLO

Chitarrista, vocalist e produttore, nato a Monopoli, classe ’85.

Imbraccia la chitarra in giovanissima eta' ed inizia una lunga carriera musicale, ormai ventennale, facendo del blues e del roots i suoi cavalli di battaglia.

Specializzato in fingerstyle e slide-guitar, e' endorser ed ambassador per Qp Slide ed unico endorser italiano di The Rock Slide - brand statunitense tra i piu' importanti produttori di slide bottleneck - assieme a nomi quali Chris Shiflett (Foo Fighters), Joey Landreth, Ariel Posen e Jimmy Vaughan.

Dal 2012 si dedica ad un’intensa attivita' concertistica, che lo vede protagonista di festival, rassegne e workshop in Italia, Europa e Stati Uniti.

Contemporaneamente, da' vita alle proprie produzioni e partecipa come session man alla registrazione di singoli ed album per artisti sia italiani che esteri.

E' stato fondatore e chitarrista di importanti formazioni come il duo Angela Esmeralda & Sebastiano Lillo, Cianfrusaglie (con Carletto Petrosillo) e THE DRIVE BAND (con Stefano Barigazzi, Enrico Zanni e Angela Esmeralda). Con essi colleziona numerosi successi, tra cui la vittoria dell’Italian Blues Challenge e la partecipazione alla European Blues Challenge in Portogallo nel 2019. Con Angela Esmeralda apre i concerti di Robben Ford, Lucky Peterson e Robert Cray e molti altri; inoltre, il duo rappresenta l’Italia all’International Blues Challenge a Memphis del 2015. Spinto dal desiderio di realizzare qualcosa di proprio e di condividere le proprie competenze, fonda nel 2019 Trulletto Records: etichetta discografica indipendente che conta, in soli tre anni di attività, diciassette artisti e oltre venti produzioni.

Nel 2020 inizia il suo progetto solista con la pubblicazione del singolo “Before I’m gone”, realizzato per il cortometraggio di Giuseppe Laghezza “Kind of Blue” (2020). Il brano e' prodotto da Trulletto Records e, seppur lontano dalla personalita' forte del bluesman, richiama sonorita' bucoliche e contaminate di blue.

L’esordio in piena regola e' segnato dal singolo “Faulty Boy” (2022), dallo stile noir e decadente ma con approcci e spunti tipici della roots music piu' sincera, seguito dal singolo "Tons of Lies".

Il 4 luglio 2022, verrà rilasciato il nuo ep "New Way to Live" dai toni decisamente rock e psych, dove voce e chitarra slide diventano pratagonisti assoluti.



Prenotazioni al 351.5222939