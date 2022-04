Sebastiano Lillo live quartet a Quadro

Riparte la buona stagione e ripartono finalmente i live da QUADRO! Per giovedì 5 maggio alle ore 21.30 ci sarà SEBASTIANO LILLO con il suo quartetto



LINE - UP

Sebastiano Lillo - chitarre/voce

Dado Penta - basso

Carlo Petrosillo - chitarre/tastiere/voci

Teo Carriero - batteria



Sebastiano Lillo esplora da anni il variegato mondo della roots music di matrice americana, sia come apprezzato chitarrista riconosciuto a livello italiano come esperto di fingerstyle e slide- guitar, che come vocalist e producer con la sua label indipendente Trulletto Records.

Negli ultimi anni ha intrapreso un percorso creativo che lo ha portato alla produzione di nuovo materiale discografico, fortemente influenzato da sonorità più elettriche, da una visione più ‘world’ e da architetture sonore che intrecciano amabilmente afro-beat ed incursioni rock, rielaborando così gli stilemi della "canzone blues" con un piglio personale ed assolutamente attuale.

Ecco dunque che il sound del suo nuovissimo ‘Quartet’ si muove tra le larghe maglie del blues di confine con influenze che vanno dai Black Keys al più recente Jack White, dalle sordide canzoni del Waits più visionario fino alle composizioni senza tempo di Ry Cooder, senza dimenticare le lezioni del desert-blues e di certi echi dell’Africa e del Mediterraneo.

Il nuovo singolo ‘Faulty Boy’, brano estremamente noir e dall’atmosfera vagamente lynchiana, si presenta come il primo anello delle produzioni 2022 di Sebastiano Lillo.





LIVE VIDEO: https://bit.ly/3CWy889