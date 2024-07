Secolare Fesival, al via la seconda edizione tra concerti e iniziative legate al territorio

Generi musicali apparentemente lontani si giustappongono in una soundtrack di un’esperienza collettiva nel Secolare Festival, manifestazione in programma il 2 e 3 agosto negli spazi dell’Agriturismo San Giuseppe – tra Corato e Andria, ai piedi del Parco Nazionale dell’Alta Murgia con vista del Castel del Monte – giunta alla sua seconda edizione denominata “Unboxing Worlds”.

Alcune delle più interessanti realtà musicali internazionali provenienti da diversi angoli del mondo si esibiranno in una due giorni tutta da vivere, condividere e scoprire. Nel Day 1, venerdì 2 agosto, si alterneranno artisti del calibro di Alabaster DePlume (UK), Lalalar (TUR), Paolo Angeli (ITA), Sanam (LIB), Hambone (ITA), Cloud Danko (ITA) Grecale+Semplicementeluigi (ITA) e Vinxanity (ITA); mentre sabato 3 agosto sarà la volta di Timber Timbre (CAN), Rival Consoles (UK), Richard Dawson (UK), NAH (USA), Magpies (ITA), Couchgagzzz (ITA), Club Mediterraneo (ITA) e Cassette PM (ITA). Alcuni live del festival potranno essere ascoltati, da ottobre a dicembre, su Radio Alhara: web radio comunitaria palestinese, partner di Secolare, che trasmette da Betlemme a Ramallah e grazie al suo messaggio di libertà, resistenza e autodeterminazione ha creato un’enorme comunità di dj, musicisti, producer e ascoltatori che si spande oltre ogni confine.

Dal pomeriggio fino alla notte, dunque, immersi nella natura di un territorio dalla forte identità e ricco di patrimonio umano e naturalistico la musica dai generi e dagli idiomi più disparati si fa collante tra arte e territorio. Il Secolare, infatti, non è solo musica ma anche l’occasione ideale per godere degli spazi e dei luoghi del Parco dell’Alta Murgia attraverso le numerose attività previste durante la rassegna che si pone l’obiettivo di promuovere un turismo diverso, ecosostenibile e rispettoso della storia e dei luoghi interessati. Oltre a diversi stand con prodotti artigianali, punti ristoro e bar dedicati alle tipicità locali presenti nelle aree del festival, sarà possibile beneficiare di iniziative dedicate al territorio come le escursioni a cavallo, un’esperienza unica per esplorare il suggestivo territorio del Parco immergendosi nella natura e godendo dei panorami mozzafiato della zona; l’e-bike tour, con un percorso che si snoda ai piedi di Castel del Monte, partendo dal paesaggio steppico murgiano, caratterizzato da una ricchissima vegetazione a basso fusto per poi raggiungere i boschi di quercia roverella; e l’hiking, che grazie al suo itinerario – dalla Murgia aperta ai boschi di quercia roverella – permetterà di entrare in contatto con un luogo selvaggio che nasconde secoli di storia da scoprire. Delle autentiche immersioni nella natura condotte da guide preparate che consentiranno ai partecipanti di godere appieno la biodiversità presente nel territorio.

Tra le diverse attività, previste anche lezioni di yoga mattutine – energizzante il primo giorno, dolce risveglio il secondo – e il Drum Circle, un viaggio alla scoperta della ritmicità e della musicalità insita in ciascun essere umano e nella natura che ci circonda. Dopo lo scorso anno, inoltre, confermata l’attitudine “family friendly” con biglietto gratuito per i minori di 13 anni e un’area giochi all’aperto dedicata ai bambini, dove potranno divertirsi con una varietà di attività pensate appositamente per loro proprio nel cuore del festival. Tutte le attività collaterali, la maggior parte gratuite, sono a posti limitati e prenotabili sul sito web.

Secolare Festival offre una proposta musicale internazionale e locale di qualità a prezzi accessibili e l’opportunità di godersi l’atmosfera usufruendo di un’area privata per poter campeggiare liberamente a due passi dall’area concerti. L’accesso al campeggio – riservato ai soli possessori dell’abbonamento full acquistato in prevendita con prenotazione tramite form online disponibile sul sito –, è un’opzione ideale per coloro che desiderano immergersi completamente nell’atmosfera del festival. È altresì possibile usufruire di un servizio navetta gratuito dalla stazione di Corato all’area del Festival, il servizio è solo su prenotazione da effettuarsi entro 24h dagli orari indicati. L’appuntamento, ideato e organizzato da Spore Società Cooperativa, è promosso da Regione Puglia, Assessorato al Turismo con Pugliapromozione e Teatro Pubblico Pugliese, Poc Puglia 2014/2020 - Asse VI azione 6.8, in collaborazione con Pro Loco Quadratum e con il patrocinio di Comune di Corato all’interno del cartellone estivo “Sei la mia citta 2024”, Gal Castel Del Monte, Parco Nazionale Alta Murgia, UNPLI Puglia.

Secolare Festival raccoglie l’invito di Radio Alhara a sostenere lo Shawwa Emergency Fund, che ogni giorno si impegna nell'approvvigionamento di acqua nella striscia di Gaza. Per sostenerlo, scrivete a SEF.water.relief@gmail.com.

SECOLARE FESTIVAL | 2 e 3 agosto - Agriturismo San Giuseppe (Corato)

DAY 1

Alabaster DePlume

Lalalar

Paolo Angeli

Sanam

Hambone

Grecale+Semplicementeluigi

Cloud Danko

Vinxanity

DAY 2

Timber Timbre

Rival Consoles

Richard Dawson

Nah

Magpies

Couchgagzzz

Club Mediterraneo

Cassette PM

ABBONAMENTI E BIGLIETTI

Full pass: €29 ? https://bit.ly/ SecolareSecondRelease

Supporter pass: €89 ? https://bit.ly/ SecolareSupporter