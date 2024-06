Secolare Festival 2024, un'immersione nei suoni ai piedi del Parco dell'Alta Murgia

Prevista una nuova immersione nei suoni all’insegna della scoperta e della condivisione il weekend del 2 e 3 agosto negli spazi dell’Agriturismo San Giuseppe – tra Corato e Andria, ai piedi del Parco Nazionale dell’Alta Murgia con vista del Castel del Monte –, sede della seconda edizione di Secolare Festival, appuntamento ideato e organizzato da Spore Società Cooperativa e promosso da Regione Puglia, Assessorato al Turismo con Puglia Promozione e Teatro Pubblico Pugliese in collaborazione Pro Loco Quadratum e con il patrocinio di Comune di Corato, Gal Castel Del Monte, Parco Nazionale Alta Murgia, UNPLI Puglia.

Una manifestazione che rappresenta un unicum, per proposta artistica e accessibilità dei costi all’interno del panorama festivaliero pugliese e italiano, rendendo fruibile a un largo pubblico una proposta musicale internazionale di qualità nel territorio del Parco Nazionale dell’Alta Murgia.

Al Secolare Festival la musica dai generi e dagli idiomi più disparati si fa collante tra arte e territorio nel tentativo di ricucire un rapporto uomo/natura che vede il primo all’interno di esso in una presenza rispettosa, sia dell’ambiente che della storia che racchiude. “Secolare”, quindi, come gli ulivi e le querce, ma anche come i rituali umani di cui la musica è tra i più antichi esponenti. Dal pomeriggio fino alla notte, dunque, immersi nella natura di un territorio dalla forte identità e ricco di patrimonio umano e naturalistico, si esibiranno alcune delle più interessanti realtà musicali internazionali provenienti da diversi angoli del mondo: Timber Timbre (CAN), Alabaster DePlume (UK), Rival Consoles (UK), Lalalar (TUR), Richard Dawson (UK), Paolo Angeli (ITA), Sanam (LIB), NAH (USA), Couchgagzzz (ITA), Magpies (ITA), Grecale+Semplicementeluigi (ITA), Hambone (ITA), Cloud Danko (ITA), Club Mediterraneo (ITA), Cassette PM (ITA)e Vinxanity (ITA).

Il Secolare Festival, dunque, sarà l’occasione ideale per godere degli spazi e dei luoghi a due passi dal Parco Nazionale dell’Alta Murgia partendo dalla musica con l’opportunità, altresì, di beneficiare delle numerose attività previste durante la due giorni. All’interno del festival ci saranno, infatti, diverse postazioni, iniziative, stand e punti ristoro dedicati al cibo e all’olio, agli artigiani del territorio, allo stare insieme (contest e giochi – per bambini e per adulti -, area relax, area pic-nic), al territorio con veri e propri percorsi con guide ambientali, a piedi, in bici e a cavallo. Dopo lo scorso anno, confermata l’attitudine “family friendly” con biglietto gratuito per i minori di 13 anni e un’area giochi all’aperto dedicata ai bambini, dove potranno divertirsi con una varietà di attività pensate appositamente per loro proprio nel cuore del festival.

Secolare Festival offre una proposta musicale internazionale e locale di qualità a prezzi accessibili e l’opportunità di godersi l’atmosfera usufruendo di un’area privata per poter campeggiare liberamente a due passi dall’area concerti. L’accesso al campeggio – riservato ai soli possessori dell’abbonamento full acquistato in prevendita con prenotazione tramite form online disponibile sul sito –, è un’opzione ideale per coloro che desiderano immergersi completamente nell’atmosfera del festival.

INFO:

0802192730

info@secolarefestival.it

www.secolarefestival.com

Playlist Ufficiale: https://open.spotify.com/playlist/4vbzSRrJwpTUr4JAACw3pu?si=c4644c649fbe432a

Video Lineup: https://youtu.be/FPyfEiao2SM?feature=shared

SECOLARE FESTIVAL | 2 e 3 agosto - Agriturismo San Giuseppe (Corato)

DAY 1

Alabaster DePlume

Lalalar

Paolo Angeli

Sanam

Hambone

Grecale+Semplicementeluigi

Cloud Danko

Vinxanity

DAY 2

Timber Timbre

Rival Consoles

Richard Dawson

NAH

Magpies

Couchgagzzz

Club Mediterraneo

Cassette PM