Secolare Seeds, anteprime a Bisceglie, Terlizzi e Corato

Tre anteprime in tre location differenti nel mese di luglio per Secolare Seeds, appuntamenti musicali che presenteranno e anticiperanno le atmosfere del Secolare Festival, seconda edizione della manifestazione ideata e organizzata da Spore Società Cooperativa in programma il 2 e 3 agosto negli spazi dell’Agriturismo San Giuseppe di Corato, ai piedi del Parco Nazionale dell’Alta Murgia con vista del Castel del Monte. Il 12 luglio a Once Upon a Beer, presso le Vecchie Segherie Mastrototaro di Bisceglie, il 21 luglio al MAT - Laboratorio Urbano di Terlizzi e il 31 luglio all’Antico Commercio di Corato avranno infatti luogo, anticipate da un talk, le esibizioni dei Loraaxis, Talk is Cheap e Sandy Chamoun + Anthony Sahyoun.

Primo appuntamento venerdì 12 luglio a Once Upon a Beer, presso le Vecchie Segherie Mastrototaro di Bisceglie (ore 20:30), vedrà sul palco Loraaxis, moniker dietro cui si nasconde il songwriter Edoardo Partipilo, un progetto che ibrida sapientemente l’elettronica con la forma canzone. Domenica 21 luglio al MAT - Laboratorio Urbano di Terlizzi (ore 21) sarà la volta di Secolare meets Sunny Days con il live dei Talk is Cheap, band dream pop dai suoni lo-fi che per l’occasione presenterà il nuovo singolo “Stains”. Mercoledì 31 luglio all’Antico Commercio di Corato (ore 21) chiusura affidata a Sandy Chamoun e Anthony Sahyoun due componenti della super band libanese Sanam – presente nella lineup del Secolare – che presenteranno i loro progetti solisti: la prima si caratterizza per una sonorità elettronica industrial con influenze della musica araba; il secondo per una drone music cinematica tra synth modulari e chitarra.

Ogni appuntamento sarà anticipato da un talk, configurato come un live podcast, in cui Cataldo Bevilacqua (direttore artistico del Secolare) e Vincenzo Membola presenteranno la lineup del Secolare Festival attraverso il racconto di aneddoti, influenze e l’ascolto di brani degli artisti che si esibiranno sul palco della rassegna ad agosto.

Secolare Festival è un appuntamento ideato e organizzato da Spore Società Cooperativa e promosso da Regione Puglia, Assessorato al Turismo con Puglia Promozione e Teatro Pubblico Pugliese in collaborazione Pro Loco Quadratum e con il patrocinio di Comune di Corato, Gal Castel Del Monte, Parco Nazionale Alta Murgia, UNPLI Puglia.