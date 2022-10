Seconda edizione di "CLI(ck) Con Le Immagini (in festa!)", contest fotografico della Pro Loco di Adelfia

Giunge con successo alla sua seconda edizione il concorso fotografico indetto dall' Associazione Pro Loco di Adelfia, patrocinato del Comune di Adelifia e dalla Regione Puglia (“Spesa finanziata con l’avviso anno 2022 per la erogazione di contributi alle associazioni turistiche Pro Loco”). CLI(ck) “con le immagini (in festa!)" è il titolo scelto per l’edizione 2022 poiché l’iniziativa vuole perseguire i medesimi obiettivi dello scorso anno ma con un punto di vista diverso.

L’obiettivo sarà, infatti, far scoprire agli occhi di turisti e fotografi le peculiarità del territorio di Adelfia questa volta in occasione della famosa festa di San Trifone concentrando l’attenzione su tutti i dettagli religiosi e folcloristici che la riguardano e su come essi caratterizzano e modificano per due interi giorni i luoghi, le abitudini e le persone del paese di Adelfia.

La partecipazione al concorso è gratuita, aperta a tutti i fotografi professionisti e non e senza limiti d’età. E’ possibile iscriversi entro il 7 novembre consultando il regolamento al seguente link www.prolocoadelfia.com/ regolamentoclick.pdf e scaricando il modulo di iscrizione da www.prolocoadelfia.com/ allegato1.pdf che dovrà essere inviato mail al seguente indirizzo click@prolocoadelfia.com entro la data sopraindicata.

I fotografi selezionati parteciperanno a tre giornate, il 9, 10 e 11 novembre, di visite guidate nel rione Montrone in concomitanza con l’arrivo delle immagini del Santo Patrono in piazza con la possibilità di immortalare i momenti più importanti della festa.

Gli scatti prodotti, dal 03/12/2022 al 11/12/2022 saranno esposti in una mostra insieme alle testimonianze relative al Progetto di valorizzazione del territorio, presso la Chiesa della Madonna del Principio di Adelfia (visite ogni giorno dalle ore 18.00 alle ore 21.00; di mattina su appuntamento per le scuole dell'area metropolitana di Bari)

Info via mail a click@prolocoadelfia.com