Seconda edizione Premio Carlo Cattedra a Bitritto

La Pro Loco di Bitritto indice la seconda edizione di un concorso di pittura strutturato nella forma di estemporanea in omaggio alla memoria di un illustre cittadino bitrittese, il Prof. Carlo Cattedra, scomparso pochi anni fa ma ancora oggi ricordato da tutti per la sua grande levatura sociale, morale, intellettuale e culturale e che negli ultimi anni della sua vita si era cimentato, da autodidatta, proprio nell’arte pittorica. con lo scopo di avvicinare il pubblico e promuovere questa forma artistica. L’estemporanea di pittura avrà luogo nel borgo antico di Bitritto domenica 26 settembre 2021 dalle ore 9,00 fino alle ore 17,00. Le operazioni preliminari avverranno alle ore 8,30 con raduno degli artisti in Piazza Leone a Bitritto. Il concorso di pittura è aperto a due fasce d’età distinte che verranno giudicate separatamente: 1) JUNIOR: artisti di età compresa fra i dodici e i diciassette anni compiuti; 2) SENIOR: artisti di età superiore ai diciotto anni. Il concorso si terrà nel borgo antico di Bitritto e il tema individuato per questa edizione è “Particolari che sfuggono”: la raffigurazione di dettagli di qualunque natura presenti nel contesto del centro storico di Bitritto scelti a libera discrezione di ciascun artista. A tutti gli artisti che parteciperanno al concorso, inoltre, sarà consentita nel corso dell’estemporanea l’esposizione fino ad un massimo di tre opere della propria produzione artistica come forma di promozione personale. La selezione delle opere sarà affidata ad una Giuria Tecnica appositamente costituita che sarà resa notala sera della premiazione. Al termine dell’estemporanea, le opere saranno raccolte dall’organizzazione ed esposte in Piazza Leone. In quella sede la Giuria Tecnica avrà modo di giudicare le opere realizzate ed eleggere i primi tre classificati per ciascuna sezione di concorso. Al latere del giudizio espresso dalla Giuria Tecnica sarà prevista anche una votazione popolare: i visitatori che visioneranno le opere nel corso della loro esposizione avranno la facoltà di esprimere una preferenza per una sola di esse, unite in un’unica sezione di concorso. L’esito della votazione popolare genererà una seconda graduatoria delle opere in concorso separata e distinta da quella proveniente dalla valutazione della Giuria Tecnica.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...