A Bari seconda giornata di regate del XXXIV Trofeo Bottiglieri

Ultima giornata della terza Coppa d’Autunno inserita nella stagione di eventi 2022/2023 del Circolo della Vela Bari, in vista del prossimo Campionato Invernale di Vela d’Altura Città di Bari.

Domenica 27 novembre è in programma la seconda giornata di regate del XXXIV Trofeo Bottiglieri con due prove in programma. La giornata è l’ultima delle prove della terza Coppa D'Autunno costituita da Trofeo Carofiglio e Trofeo Bottiglieri, fortemente voluta dal tutto il consiglio nautico e direttivo del sodalizio sportivo barese. Attualmente conducono la classifica l’X41 Obelix di Giuseppe Ciaravolo nella classe crociera regata, il Grand Soleil 37 Shamir di Nicola Turi (CV Bari) nella classe Gran Crociera, il J24 Edb Jebedee di Nino Soriano (CN Il Maestrale) nella minialtura e l’X332 Euristica di Monica Pacucci (LNI Mola) nella classe amatoriale.



In occasione della regata di domenica 27 novembre, il Circolo della Vela di Bari ha aderito al progetto "Orange the Sea: read the signs" promosso dall'Interclub Soroptimist di Lecce, Bari, Brindisi e Taranto per coinvolgere istituzioni, comunità e gruppi nella più ampia campagna dell'ONU "Orange the world" contro la violenza di genere.

La campagna mira ad ampliare la platea di persone sensibili al tema della violenza contro le donne e quella domestica in ambiti meno raggiunti dalla tradizionale comunicazione antiviolenza. E gli equipaggi velici possono essere veicolo di maggior attenzione al tema. Per questo, quindi, un gommone che girerà tra le imbarcazioni in mare prima dell'inizio della regata a cura del Circolo della Vela consegnerà agli armatori una bandiera arancione da far sventolare a bordo delle barche per colorare il mare di arancione, simbolo di un futuro senza violenza di genere, e diffondere il motto "Read the signs", riconosci i segnali, per prevenire gli abusi in ambito domestico.

In più alle ore 18, in occasione della premiazione della regata sui pontili del Circolo della Vela di Bari ci sarà una presentazione del progetto da parte del Soroptimist International Club di Bari con rappresentanti dell'Interclub Puglia.

Soroptimist International è un’associazione mondiale di donne di elevata qualificazione professionale e manageriale, una voce universale per le donne, che si esprime attraverso la presa di coscienza, il sostegno e l'azione. Un tema particolarmente caro alle Soroptimist è la lotta alla violenza di genere, sempre più dilagante anche in ambito domestico.