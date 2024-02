Secondo Corso Mascherato a Putignano, The Greatest Show con Ernia e tante sorprese

Il Carnevale da Capogiro di Putignano si prepara al suo secondo appuntamento con una sorpresa eccezionale: domenica 11 febbraio, il vortice del divertimento aprirà un varco spazio-temporale da cui sfreccerà su Corso Umberto I la mitica DeLorean di “Ritorno al Futuro”.

L’avventura inizia alle 11:00 con l'Illuminante Macchina del Tempo, che ci condurrà attraverso le epoche dei maestosi carri in cartapesta. Giganti di Carta avvolti da musica, danze e coriandoli daranno vita a una sfilata e ad uno spettacolo indimenticabile.

Piazza Farinella in largo Porta Nuova si animerà con musica e balli capitanati da Calabritta & Friends, un suggestivo viaggio nel tempo alla scoperta della farinella a cura di Clara D’Aprile, show-cooking dell'Associazione Cuochi "Trulli e Grotte" e il format divulgativo a tema "Butta i coriandoli e non il cibo!". Inoltre, da non perdere dalle ore 16.30 una "Festa dell'Orso" itinerante per le vie del centro storico, a cura di Hybris Compagnia Teatrale.

Dalle ore 18.30 l'Amaro Mediterraneo Stage vibrerà poi con l'energia travolgente dello show di ERNIA seguito dal dj set di Urban Legend e dell'Autodromo Club.

Il concerto di ERNIA sarà anticipato dalle 15:00 alle 17:00 dal DJ SET di Jimmy Tastiera: tutto il meglio del peggio della musica in un DJ set dissacrante e divertente a base di mash up e remix inediti.

Dai grandi classici della musica italiana, alle grandi hit internazionali, passando per sigle TV e cartoni animati.

Il THE GREATEST SHOW del Carnevale di Putignano sarà un caleidoscopio di emozioni che faranno vivere un'esperienza unica ad ogni visitatore.

Inizio parata alle ore 11.00 ma l’intrattenimento è garantito prima e dopo la sfilata.